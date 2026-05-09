板橋慈惠宮捐地震體驗車 侯友宜：跨界合作典範

板橋慈惠宮今適逢農曆3月23日媽祖聖誕，除舉辦遶境活動外，也捐贈新北市政府1輛新世代「5感地震體驗車」及2輛資源回收車，由新北市長侯友宜出席受贈儀式並頒發感謝狀，感謝廟方長年投入公益與防災工作。

侯友宜表示，板橋慈惠宮長期熱心公益，此次捐贈的「新世代地震體驗車」採沉浸式5感行動劇場設計，可模擬地震發生時的真實情境，協助民眾學習正確防災觀念與應變方式，將防災教育融入日常生活。

侯友宜指出，這也是消防局受贈的第2輛地震體驗車，第一輛則是在2017年由慈惠宮捐贈。他說，透過民間與政府合作，能進一步提升新北防災教育能量，共同打造安全宜居城市。

除捐贈消防局地震體驗車外，慈惠宮此次也加碼捐贈環保局2輛資源回收車，強化板橋區清潔隊收運量能與效率。環保局表示，自2015年至今，慈惠宮已累計捐贈21、22輛清潔車輛。

今日活動除捐贈儀式外，侯友宜上午也先進入慈惠宮參拜祈福，隨後與廟方委員、信眾及志工一同參與活動，現場約500人共襄盛舉。侯友宜也親自體驗地震車，並表示慈惠宮的善舉，是送給新北市民最好的禮物。