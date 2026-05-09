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「世界民藝俱樂部」新北美術館成派對現場 5月每個周末都熱鬧

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
「體驗工坊」安排越南竹蜻蜓平衡遊戲，吸引民眾挑戰。圖／新北市文化局提供
「體驗工坊」安排越南竹蜻蜓平衡遊戲，吸引民眾挑戰。圖／新北市文化局提供

2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」今天在新北市美術館登場，集結音樂展演、異國市集、手作體驗與文化講堂，氣氛熱鬧滾滾，展現多元文化融入日常生活的魅力。

新北市文化局長張䕒育表示，新北是匯聚世界各地新住民與多元族群的城市，多元文化節不只是活動，更是城市文化交流的重要平台，期待透過生活化、親近化的方式，讓更多市民朋友認識多元文化，形塑這座城市最動人的文化風景。活動由「dongyi trio爵士樂團三重奏」揭開序幕；「泥灘地浪人」以充滿節奏感與復古氣息的演出炒熱氣氛，「阿曼手碟樂團二重奏」帶來富有異國韻味的樂音層次，最後由金獎歌手「Suming舒米恩」壓軸演出，讓新北市美術館戶外空間化身為派對現場。

除了活動表演舞台，「民藝百貨」呈現異國風味美食、工藝選物與生活器物，讓民眾從飲食、布料、器皿與手作小物中感受不同文化的生活美感；「體驗工坊」的越南竹蜻蜓平衡遊戲、印度木刻印章套印體驗及世界陀螺展示吸引許多親子現場參加，讓大小朋友在遊戲與手作中感受民藝的趣味與智慧；「民藝講堂」透過繪本導讀、文化分享與手作體驗。

「世界民藝俱樂部」主活動明天持續進行，舞台節目由「A_Root同根生」、「奇蹟天使雙重奏」、「The Jazz Element 爵士元素樂團」及金曲歌手「以莉·高露Ilid·Kaolo」演出。此外，精采活動也將延伸至整個5月周末，文化局在新北美術館戶外空間規畫「街頭藝人假日展演」，邀請多組街頭藝人輪番演出，打造適合親子同遊與假日散步的戶外藝文氛圍。

5月16日將由氣球、魔術、雜耍與特技扯鈴接力演出；5月17日推出帽子舞蹈與特技翻滾，後續5月周末將持續推出多元街頭展演內容，街頭藝人演出每場約2小時，在周末午後1時起展開，讓民眾感受輕鬆活潑的藝文氛圍。

印度木刻印章套印體驗。圖／新北市文化局提供
印度木刻印章套印體驗。圖／新北市文化局提供

「民藝百貨」的異國風味美食，讓民眾從飲食感受多元文化。圖／新北市文化局提供
「民藝百貨」的異國風味美食，讓民眾從飲食感受多元文化。圖／新北市文化局提供

「泥灘地浪人」以充滿節奏感與復古氣息的演出炒熱現場氣氛。圖／新北市文化局提供
「泥灘地浪人」以充滿節奏感與復古氣息的演出炒熱現場氣氛。圖／新北市文化局提供

2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」今天在新北市美術館熱鬧登場。圖／新北市文化局提供
2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」今天在新北市美術館熱鬧登場。圖／新北市文化局提供

活動集結音樂展演、異國市集、手作體驗，氣氛熱鬧滾滾。圖／新北市文化局提供
活動集結音樂展演、異國市集、手作體驗，氣氛熱鬧滾滾。圖／新北市文化局提供

美術館 派對 新北

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