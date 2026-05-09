北市敬老愛心計程車需求暴增卻「叫嘸車」顏若芳點出這原因

北市打造高齡友善城市，市議員顏若芳指出，北市敬老愛心計程車隊，面臨生存危機，因司機需自費裝刷卡機，近3年來愛心車隊大減2千輛，弱勢的族群面臨無法門、無車可搭困境。交通局指出，因小黃轉多元計程車比例高，設法提高誘因。

據公運處統計，今年3月台北市敬老愛心車隊車輛數僅剩1萬2618輛，顏若芳指出，2023年至2025年，短短2年內，北市可領取愛心卡的身心障礙者增加了5000人，65歲以上長者更暴增了6.5萬人，需求呈現飆漲，但市府提供的服務車輛卻急劇萎縮，形成供需失衡。

「這並非身障朋友不出門，而是因為車輛數太少」顏若芳表示，車隊數量崩跌的原因，核心在於目前司機若要加入愛心車隊，不僅需自費或租用刷卡機，每筆敬老愛心卡交易還需負擔約1%手續費，還要面臨車行抽成，市府要司機幫做公益，卻要自己倒貼成本。

另有長者反映，自己70多歲，也沒有數位落差，可以自己用App叫車線上付款，但碰到的司機卻說「讀卡機壞了」無法刷卡，也無法使用敬老愛心卡。

北市公運處長李昆振指出，北市的計程車數量，傳統小黃漸減少，轉往App叫車的非小黃多元計程車，比例已經55%，消長之下，愛心敬老計程車減少，雖然多元計程車也有加入愛心行列，但需要線上付款。至於若有司機以讀卡機壞了為由拒載，達到3次就會處分。

北市交通局長謝銘鴻表示，因為是結構性問題，會與文化局協調，例如2016年時，車隊裝讀卡機的補助，因北市會議的附帶決議被取消，變成司機要自己負擔裝卡費用，希望能恢復，實質減輕司機的負擔，也讓長者敬老卡，看得到吃得到，比較有感，會在今年年中提出檢討報告。