淡江大橋12日通車 新北市警：機車禁行主線道

淡江大橋12日正式通車，外界質疑機車道過窄。新北市警局長方仰寧表示，有路權主張者企圖通車當天，以大量機車行駛主線道表達訴求，警方做好因應與管制，不會讓機車行駛主線道。

淡江大橋機車道遭外界與路權團體質疑，道路寬度過窄容易擦撞，安全島圍籬過高影響傷患救護，若發生車輛火警或傷患救護，面對卡死的車流，救護與消防車將無法進入施救。

新北市工務局作為淡江大橋通車系列活動、通車典禮，與交通部公路局的對口單位，局長馮兆麟表示，淡江大橋預計12日上午舉行祈福儀式後正式通車。

新北市政府警察局長方仰寧6日在市政會議中報告，依據情資蒐集，部分路權主張者有意在12日通車當天，集結大量機車行駛淡江大橋主車道，新北警方會預先做好必要的交通管制。

方仰寧說，12日通車祈福儀式後，主線道為快車道，是不准一般機車通行，因為機車道橫斷面車道寬度為2.5公尺，路權主張者有意見（機車道標線內空間寬度僅1.5至1.6公尺），警方已經與交通部公路局溝通，做好準備與因應，及事故的處理措施。

他強調，若大量機車企圖行駛主線道，警方會強力管制，不讓機車通行主線道。

外界關心機車道救援難度，新北市消防局長陳崇岳日前接受中央社記者訪問表示，已做好橋梁事故搶救應變計畫與演練，若機車道車禍，會因地制宜採取人行道、自行車道、汽車道等多方位搶救傷患，以安全為重。