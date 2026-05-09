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北市通用計程車載一趟50元 議員：除非佛心做公益

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市邁入超高齡社會，不只復康巴士，也有通用計程車服務。本報系資料照
北市邁入超高齡社會，不只復康巴士，也有通用計程車服務。本報系資料照

北市邁入超高齡社會，不只復康巴士，也有通用計程車服務。但去年通用計程車僅155輛，相比2019年數量砍半，服務趟次也減少，身障族群加上潛在需求的高齡長者恐搶破頭，議員要北市向中央反映增添服務誘因。公運處允諾，也指公路法放寬規定，預期車輛會增加。

交通部為彌補復康巴士服務的不足，推出通用計程車補助，北市公運處鼓勵業者引進服務，2012年起陸續向交通部提報申請補助營運計畫，並持續擴增通用計程車數量。

議員汪志冰發現，北市通用計程車數從2019年301輛砍半至2025年155輛，且僅占去年全市3萬2163輛計程車的0.48%；也因車輛減少，服務趟次的減幅達23.7%。北市輪椅需求高的肢體、多重障礙族群約4.2萬人，平均270人爭取1輛車，遑論還有59萬名65歲以上長者的潛在需求者。

她說，通用計程車受限特殊車型，新車從100萬元至180萬元不等，加裝設備還要20至30萬元，接受購車補助者最少須正常營運5年，且每月運送「輪椅乘客」50趟以上才能申請每趟次50元獎勵金，雖然去年修法增加里程計算補助選項，仍和北市復康巴士每趟補助150至350元有差距。

「如果我是計程車司機，一點興趣都不會有，除非佛心來著做公益。」汪志冰認為，現況成效不佳，交通局應建議中央調整購車補助及開放舊車加裝設備補助的可行性、降低基本趟次門檻、提高單趟補助金額和服務超過5年以上久任獎勵措施，增添誘因，落實友善無障礙運輸環境。

台北市公運處長李昆振回應，去年修法是要吸引更多人加入通用計程車行業；超過65趟以上，每趟最高可領到325元。155輛通用計程車，是因接受補助，尚在5年管制期；若超過5年，車輛也沒有離開市場，可能轉到長照或通用計程車自己接案。

李昆振說，持續向中央反映並申請車輛，2024年核定100輛，去年至今年陸續增加百輛。另外，受限人口、道路等條件，計程車牌的數量有管制，但去年公路法修正，通用計程車牌數不會計入計程車牌數，這是一大變革；因為規定放寬，預期未來通用計程車也會增加，效果如何要觀察。

交通局長謝銘鴻表示，未來高齡者、輪椅者的需求一定愈來愈高，業者、計程車駕駛必須有這樣認知，他也允諾向中央反映議員建議。

巴士 汪志冰 計程車

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