北投29號共融遊戲場啟用 採狗競技場主題

台北市公園處今天表示，捷運北投站附近的北投捷運線形公園內「北投29號」共融遊戲場已完工啟用，打造「狗狗競技賽場」為主題的兒童遊戲空間，提供親子戶外休憩新選擇。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處透過新聞資料表示，「北投29號」共融遊戲場位於北投路2段55號斜對面，整體規劃具串聯性，並融入情境式遊戲設計，包含情境小屋、滑梯，需合作操作的狗狗造型翹翹板等設施。

公園處表示，因「北投29號」共融遊戲場臨近狗活動區，因此以狗狗競技賽場為概念，用環形動線串聯遊戲設施。設施包含滑梯小屋組合遊具、旋轉椅、樹叢遊戲板、商店遊戲板、翹翹板等。

公園處表示，此遊戲場設置的情境小屋，可提供兒童躲藏、休憩與觀察空間，促進遊戲過程的社交互動；旋轉設施則透過輕度前庭刺激，協助訓練兒童平衡感與身體協調能力，兼具趣味性與發展性；狗狗造型翹翹板需與同伴合作操作，適合5歲以上兒童使用。

此外，北投捷運線形公園內綠意豐富、通風良好，遊戲場並結合捷運高架橋下遮蔭空間，提供相對涼爽舒適的戶外遊戲環境，讓孩子在夏日也能享受遊戲天地。

公園處表示，將持續推動共融式遊戲場，打造安全、多元且具特色的兒童遊戲環境。共融式遊戲場目前共77座，「北投29號」共融遊戲場是第77座，經費約新台幣350萬元，今年陸續還會完成3座共融遊戲場。

「共融式遊戲場」是指能提供所有兒童一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間，包含一般兒童及具特殊需求的兒童，如自閉症、心智障礙、肢體障礙等，應具有無障礙環境，適合不同障別、安全等特色。