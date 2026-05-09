快訊

連鎖醫美「聖宜診所」也驚爆針孔偷拍 ！北市警查扣證物、帶回負責人

櫻桃小丸子40歲了！野口「ㄎㄎㄎ舞」神還原 松菸快閃店免費拿小禮還能合照

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」！知情人士爆：只是名義上的夫妻

聽新聞
0:00 / 0:00

北投29號共融遊戲場啟用 採狗競技場主題

中央社／ 記者劉建邦台北9日電

台北市公園處今天表示，捷運北投站附近的北投捷運線形公園內「北投29號」共融遊戲場已完工啟用，打造「狗狗競技賽場」為主題的兒童遊戲空間，提供親子戶外休憩新選擇。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處透過新聞資料表示，「北投29號」共融遊戲場位於北投路2段55號斜對面，整體規劃具串聯性，並融入情境式遊戲設計，包含情境小屋、滑梯，需合作操作的狗狗造型翹翹板等設施。

公園處表示，因「北投29號」共融遊戲場臨近狗活動區，因此以狗狗競技賽場為概念，用環形動線串聯遊戲設施。設施包含滑梯小屋組合遊具、旋轉椅、樹叢遊戲板、商店遊戲板、翹翹板等。

公園處表示，此遊戲場設置的情境小屋，可提供兒童躲藏、休憩與觀察空間，促進遊戲過程的社交互動；旋轉設施則透過輕度前庭刺激，協助訓練兒童平衡感與身體協調能力，兼具趣味性與發展性；狗狗造型翹翹板需與同伴合作操作，適合5歲以上兒童使用。

此外，北投捷運線形公園內綠意豐富、通風良好，遊戲場並結合捷運高架橋下遮蔭空間，提供相對涼爽舒適的戶外遊戲環境，讓孩子在夏日也能享受遊戲天地。

公園處表示，將持續推動共融式遊戲場，打造安全、多元且具特色的兒童遊戲環境。共融式遊戲場目前共77座，「北投29號」共融遊戲場是第77座，經費約新台幣350萬元，今年陸續還會完成3座共融遊戲場。

「共融式遊戲場」是指能提供所有兒童一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間，包含一般兒童及具特殊需求的兒童，如自閉症、心智障礙、肢體障礙等，應具有無障礙環境，適合不同障別、安全等特色。

捷運 北投 公園

延伸閱讀

放學第一件事就是登入！ 八、九年級生的青春回憶「摩爾莊園」

看似在玩其實在求救！6歲童暴力遊戲「暗藏情緒密碼」 專家曝手足嫉妒真相

2門市與官網限定！MUJI無印良品推「寵物生活用品」 還有外出背包

北士科、社子島輕軌 北市捷運局擬改設中運量捷運

相關新聞

北市敬老愛心計程車需求暴增卻「叫嘸車」顏若芳點出這原因

北市打造高齡友善城市，市議員顏若芳指出，北市敬老愛心計程車隊，面臨生存危機，因司機需自費裝刷卡機，近3年來愛心車隊大減2千輛，弱勢的族群面臨無法門、無車可搭困境。交通局指出，因小黃轉多元計程車比例高，設法提高誘因。

北市通用計程車載一趟50元 議員：除非佛心做公益

北市邁入超高齡社會，不只復康巴士，也有通用計程車服務。但去年通用計程車僅155輛，相比2019年數量砍半，服務趟次也減少，身障族群加上潛在需求的高齡長者恐搶破頭，議員要北市向中央反映增添服務誘因。公運處允諾，也指公路法放寬規定，預期車輛會增加。

2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松 身著消防衣的賈永婕開跑

「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」今天（9日）在台北101盛大登場。本屆賽事以「TEAM UP一起向上」為主題，號召跑者一起挑戰極限。面對這場高難度的賽事，每一步向上，都是對自己的突破，每一次參賽，都是對公益的實際支持。身著消防衣的台北101董事長賈永婕擔任自我挑戰組的第一位跑者，她表示：「穿上這身制服感受到滿滿的使命感，今天除了挑戰自己，還要向守護城市的消防英雄致敬，也希望透過這場賽事，呼籲大家關注兒少發展議題，將公益精神向外擴散，為下一代注入更多希望與資源。」

札哈．哈蒂遺作成地標 淡江大橋團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

世界知名女建築師札哈．哈蒂10年前因病離世，淡江大橋成為遺作，台灣子弟黃劭暐在札哈．哈蒂團隊工作18年，是設計監造單位中興工程與建築師團隊間重要橋梁，他昨晚飛回台要參加今晚通車典禮。他說，飛機緩緩降落能從空中鳥瞰淡江大橋，這座橋成為國門新地標，像在迎接遊子回家，內心無比感動。

輝達效應…北士科防塞 市府：推中運量捷運

輝達等科技業將進駐北士科，北市府推估未來交通流量，每日旅次達十點五萬人，議員憂，原規畫的輕軌一通車，運量恐就飽和。市府指出，未來擬採中運量捷運，短期透過號誌路型改造解塞車，未來也跟企業座談，了解交通需求。

民汐線沒採高運量 議員憂重演文湖線的痛

捷運民生汐止線台北段綜合規畫審查意見已完成修正及北市府核定，後續將送交通部審議，但議員憂心，運量也應採高運量，避免重演文湖線當初採中運量，現在不敷使用。捷運局指出，每小時五千到二萬人間是中運量，民汐線台北段約一萬二千人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。