2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松 身著消防衣的賈永婕開跑

「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」今天（9日）在台北101盛大登場。本屆賽事以「TEAM UP一起向上」為主題，號召跑者一起挑戰極限。面對這場高難度的賽事，每一步向上，都是對自己的突破，每一次參賽，都是對公益的實際支持。身著消防衣的台北101董事長賈永婕擔任自我挑戰組的第一位跑者，她表示：「穿上這身制服感受到滿滿的使命感，今天除了挑戰自己，還要向守護城市的消防英雄致敬，也希望透過這場賽事，呼籲大家關注兒少發展議題，將公益精神向外擴散，為下一代注入更多希望與資源。」

賽事現場眾多嘉賓蒞臨共襄盛舉，包含運動部部長李洋、財政部政務次長阮清華、台北市政府觀傳局局長余祥、中國信託銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠、支付金融事業處處長陳德風、中國信託慈善基金會副董事長陳國世、南亞塑膠副總經理陳志文、TWA總裁Daniel Cecetka等，來自全球各地的選手與貴賓齊聚一堂，共同見證這場結合運動與公益精神的國際級賽事熱血開跑。

作為Towerrunning World Association（TWA）全球積分巡迴賽之一，「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」吸引世界各地頂尖跑者前來參加。其中包含目前TWA男女世界排名前二的好手：女子組第一的克羅埃西亞籍Tea Faber去年首次參賽就摘下后冠、日本籍Yuko Tateishi目前排名第二，也是這項賽事的常客；男子組第一的馬來西亞籍Wai Ching Soh蘇為慶，曾在2023和2024年取得本項賽事二連冠、排名第二的日本籍Ryoji Watanabe則是去年的衛冕者，多位菁英選手瞄準台北101高難度賽道，角逐最速的榮耀。

台灣好手也在主場全力迎戰世界菁英，目前TWA男子世界排名第7的羅清駿，是台灣唯一全職垂直馬拉松運動員，也是台灣男子冠軍三連霸，去年在70層樓後因「乳酸腳」影響速度，這次將繼續爭取衛冕。同樣來自台灣的趙瑞娟，去年跑出自己最佳成績，躋身個人組第四名，也是台灣女子冠軍，目前TWA女子世界排名悄悄爬升到第9，兩位台灣好手力拚世界菁英，要讓世界看見台灣。

「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」持續結合運動挑戰與公益行動，讓跑者在登高突破自我的同時，也能為社會帶來實質助益。賽事今年第八度攜手冠名贊助商中國信託，推出「自我挑戰組」卡友專屬優惠，凡持中國信託商業銀行信用卡報名，即享報名費9折禮遇。同時延續公益精神，大會將自卡友報名費中提撥5%，捐助予中國信託慈善基金會，以具體行動回饋社會。

本屆公益合作名單亦全面更新，聚焦關注兒少發展議題，為下一代注入更多希望與資源。除長期支持的中國信託慈善基金會外，公益夥伴包括家扶基金會、台灣好鄰居協會及台灣運動好事協會，分別從弱勢家庭扶助、偏鄉兒少教育及弱勢兒少運動支持等面向，擴大公益影響力。台北101將提撥菁英組、自我挑戰組及團體組報名費15%（含以中信銀行信用卡支付之5%）平均捐贈予三家公益夥伴；「公益企業組」則直接捐贈台幣40萬元予所選定之公益團體。透過實際行動，攜手跑者為孩子們打造更好的未來。

除賽道主戰場外，本次活動特別將水舞廣場全面升級為盛大的After Party，讓賽事熱度從起跑線一路延續至終點之後。延續上屆好評餐車，今年再集結M One Cafe、Fika Fika Cafe、好初早餐等知名品牌，共同打造專屬跑者與民眾的美食饗宴。此外，今年首度導入運動科學相關服務，提供賽前、賽後等科學化的檢測，幫助跑者們能夠更精準的達成自我設定的目標。舞台區亦規劃精彩活動，邀請國內知名樂團芒果醬演出，同時也有各大嘻哈歌手們紛紛指定的DJ賴皮在現場炒熱氣氛、凝聚人潮。透過餐飲、市集與音樂展演規劃，將水舞廣場打造成跑者賽後必訪的交流與慶祝據點，打造兼具運動、休閒與城市魅力的年度盛會。

台北101感謝企業夥伴支持「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」，包含冠名贊助商中國信託，主要贊助商南亞塑膠，指定飯店台北W飯店，熱情贊助商All Sports創星影像、正光製藥、中華電信、南僑水晶、森田藥粧、綠能奈米科技、海倫仙度絲、用心植物奶、冠德建設、立偉電子、我們的藍星球、Red Bull、臺虎精釀、泰山企業、tokuyo按摩椅、UP Sports、威德等各領域知名企業貼心提供完賽好禮，讓跑者滿載而歸。