淡江大橋下午4時開放民眾上橋 晚會雲門無人機演出

淡江大橋通車前系列活動今晚迎來最終場、通車典禮晚會，下午4時起開放民眾自淡水端上橋，至指定區觀賞無人機展演、雲門舞集「光鏈」全球首演，公路局已規劃可容納6萬人空間。

淡江大橋主橋段工程歷經國際競標、7次流標、經費調整，在2018年決標，由工信工程承攬，2019年2月開工，施工過程面對強風、潮汐、海象及高空作業等多重挑戰，在5月12日上午11時30分正式通車之前，交通部公路局今晚將舉辦「感恩・美好之夜」通車典禮晚會，未來淡江大橋將是台灣的新國門地標，也將向國際遞出台灣新名片。

根據公路局規劃，晚會將於晚間6時15分開始，預計由歐開合唱團「歌詠淡海」揭開序幕，並向淡江大橋建設過程中的工程英雄致敬，活動除了召喚工程英雄、幕後英雄紀錄片外，現場也將安排超過600台無人機展演，並由雲門舞集帶來為淡江大橋創作的新作「光鏈」，以及景觀燈柱與路燈同步點亮等晚會活動。

公路局表示，通車典禮晚會將以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為核心，為讓民眾也能參與，另在指定觀賞區規劃設置700吋大型電視牆及多部300吋電視螢幕，今天下午4時起將開放民眾自淡水端上橋，並已規劃可容納6萬人空間，可透過大螢幕同步欣賞晚會。

公路局指出，主舞台座位區將安排參與淡江大橋從規劃、設計、監造、施工到橫向跨域合作與協助的單位，及各項現場辛勞作業的工程英雄、家屬及受邀貴賓入座，現場座位數量有限，因此無法開放一般民眾進入晚會舞台區。

公路局提醒，今天橋面開放方式與前幾場系列活動不同，民眾開放動線為從淡水端主線上橋、至指定觀賞區觀賞晚會轉播，而八里端配合活動及安全規劃，不開放民眾上橋；橋面也將配合晚會使用需求，作安全管制，不開放作為淡水端及八里端間的穿越通道使用。

淡江大橋主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，橋塔以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福理念。

考量淡水河口岩盤深度變化、周遭環境和夕照風光的和諧，公路局表示，設計團隊模擬12處淡水河畔觀賞夕陽景點，確保無論春夏秋冬，橋梁都能與淡水夕陽相融，設計上刻意將主橋塔偏向淡水側，避免夕陽被阻隔，此配置不僅保留「日落之美」，也因此造就全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。

淡江大橋兼具快速公路、預留未來淡海輕軌以及公車、機車、自行車及人行空間等多元運輸功能，是國內首座公路及輕軌合一橋梁，未來通車後，將串聯台61線、台64線及北海岸的交通廊帶。公路局先前預計，可縮短淡水與八里間行車距離約15公里，節省約25分鐘車程，紓解台2線竹圍路段17%和關渡大橋30%的交通流量。