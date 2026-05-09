札哈．哈蒂遺作成地標 淡江大橋團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

世界知名女建築師札哈．哈蒂10年前因病離世，淡江大橋成為遺作，台灣子弟黃劭暐在札哈．哈蒂團隊工作18年，是設計監造單位中興工程與建築師團隊間重要橋梁，他昨晚飛回台要參加今晚通車典禮。他說，飛機緩緩降落能從空中鳥瞰淡江大橋，這座橋成為國門新地標，像在迎接遊子回家，內心無比感動。

46歲黃劭暐在台灣念完大學後赴美讀碩士，之後到英國發展，進入札哈．哈蒂團隊工作，近幾年成為亞洲事務窗口，負責台灣、大陸、東南亞等國合作案。

黃劭暐說，淡江大橋興建構想最早可追溯至1980年，這也是他出生那一年，後續在多方努力下終於在2015年啟動工程設計招標；主橋段歷經7次流標，直到2019年正式動工。

「2015年8月拿到標案，隔年札哈．哈蒂過世，團隊延續她的精神，希望讓這座橋成真。」黃劭暐談起與札哈．哈蒂共事種種歷程，回憶湧上心頭，他說，整個團隊500多人，來自50多個國家，大家都對建築設計懷抱使命感，札哈．哈蒂對每個設計案會親力親為，工作過程相當專注。

淡江大橋即將通車，這場史詩級的任務，從工程到設計，從結構到夕陽，淡江大橋不只跨越一條河，更是台灣對自身能力的一次確認。

黃劭暐說，這座橋最重要的意義，不只是完成一項重大工程，是證明台灣具備整合國際設計、克服高風險施工、處理生態與地方溝通的能力，台灣不只科技實力傲視全球，現在又多一件國際關注的代表作。

工程期間，黃劭暐多次到淡江大橋現場，他說，從橋塔、橋墩、扶手與護欄造型，每個細節高度還原設計的初衷。淡江大橋的工程設計「無法在別處複製」，為台灣在公共工程在設計要求及工程執行力感到驕傲。

今晚「感恩・美好之夜」通車典禮邀請9組工程英雄上台，設計方札哈．哈蒂團隊是其一，黃劭暐將與一同參與該案的夥伴上台接受喝采。也邀請雲門舞集表演，呼應單塔斜張橋設計靈感源自雲門舞集舞姿，主塔象徵雙手合十祈福，雲門舞集將演出全新舞作「光鏈」，以光的流動呼應大橋與淡水夕照。

黃劭暐細數札哈．哈蒂與台灣的緣分，他說，札哈‧哈蒂與台灣頗有淵源，第一次是2003年古根漢基金會攜手台中市府，邀札哈．哈蒂設計台中古根漢美術館，這座美術館的設計令人耳目一新，讓她在2004年獲普立茲克建築獎榮耀，可惜最後因故沒能建造完成。

第二次是台中國家歌劇院，札哈．哈蒂參與設計競圖，最後是日本建築師伊東豊雄出線，她排名第二。

2015年中興工程邀札哈．哈蒂強強聯手，參與淡江大橋國際競圖勝出。札哈．哈蒂以設計高難度曲線聞名，「曲線女王」名號讓工程界既愛又怕，淡江大橋從橋塔到鋼纜，處處展現她旋轉曲線的經典設計，造就看似典雅簡單又帶有豐富變化的幾何。

施工廠商工信工程執行副總詹明堂說，大橋呈現舞者雙手向上延伸跳舞的姿態，由很多曲面構成，也是全球唯一採如此複雜設計的斜張橋，對施工端的工法與精度要求極高。

「札哈．哈蒂在台灣即將有第二個案子。」黃劭暐說，北門郵局公辦都更案確定由該團隊與台灣李祖原聯合建築師事務所合作拿下，將打造全新地標「國家創新創意及金融中心」，該案拚2032年完工，將古蹟與現代高樓共生，成為西區門戶計畫核心。

淡江大橋獨特的單塔斜張橋設計，保留淡水夕照美景，也與淡水、八里地形地貌融合。記者許正宏／攝影

今晚「感恩・美好之夜」通車典禮邀請9組工程英雄上台，設計方札哈．哈蒂團隊是其一，黃劭暐將與一同參與該案的夥伴上台接受喝采。圖／黃劭暐提供

今晚「感恩・美好之夜」通車典禮邀請9組工程英雄上台，設計方札哈．哈蒂團隊是其一，黃劭暐將與一同參與該案的夥伴上台接受喝采。圖／黃劭暐提供