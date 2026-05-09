新北幼兒園監視影像 延長保存至30天

新北市教育局公布「教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，將攝錄影像保存期限由十四天延長至卅天，今年至二○二八年啟動第一階段「監視錄影系統設備補助計畫」，依園所規模不同，每園所最高補助五十五萬元，提升幼兒園安全防護。

教育局表示，目前中央法規並未將監視錄影設備列為依法必須設置項目，但多數園所基於安全考量，於公共區域設置相關設備，預計每年投入三千萬元協助園所升級監視錄影設備。

補助對象涵蓋全市立案公私立幼兒園逾一千一百園，額度依全國幼兒園幼生管理系統登載班級數核定；項目包含主機儲存容量擴增至卅日、室內活動室攝影鏡頭增設及既有設備汰舊換新等，均須符合資安防護設定。

教育局說，各園所裝設前應透過家長及教職員說明會或多元蒐集意見、建立共識；園內監視器影像僅供特定調查用途，不對外公開，須落實管理及調閱流程，確實維護幼兒、家長及教職員隱私與肖像權。透過明確調閱制度、設備規格提升及資安防護設定，兼顧校園安全與教保人員權益。

教育局表示，監視錄影系統不是取代信任，而是支持園所安全管理的重要輔助工具，新北市同步鼓勵園所落實園務走動管理，透過日常巡堂、即時關懷與親師溝通，讓安全管理從設備建置延伸到現場陪伴。