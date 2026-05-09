民汐線沒採高運量 議員憂重演文湖線的痛

捷運民生汐止線台北段綜合規畫審查意見已完成修正及北市府核定，後續將送交通部審議，但議員憂心，運量也應採高運量，避免重演文湖線當初採中運量，現在不敷使用。捷運局指出，每小時五千到二萬人間是中運量，民汐線台北段約一萬二千人。

議員許淑華昨在北市議會交通部門質詢指出，根據二○二○北北基軌道政策溝通平台會議，三位市長出席後拍板，民生汐止線未來是採用ＬＲＴ的輕軌系統，具備自動列車運轉，成為所謂的「中運量」系統，但北市是要高運量系統，「文湖線就是一個很大的痛」。

許淑華說，北市未來像是東環段蓋完後，整個捷運路網會更綿密，搭乘人數會更多，再加上推廣觀光，承載的運量應該會很高，且捷運未來要提升每個小時二萬人次的高運量，結果卻蓋中運量。

台北捷運局長鄭德發指出，民汐線台北段預估每小時最尖峰的運輸量約一萬一千六百人，雖是輕量型列車，加掛之後整列提升到中運量，一輛列車目前的容納數大概五百三十人。至於班距，鄭德發說，未來估計的最密班距大概二點七分鐘，一個小時約二十二班次，整個算下來容量大概一萬二千人。

鄭德發表示，每小時五千到二萬人之間是中運量，二萬人以上就是高運量，五千人以下就輕運量，希望交通部能快一點核定綜規計畫，運輸量是系統核心，最後成敗就在此，所以一定會很小心。