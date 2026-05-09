輝達效應 北士科防塞 市府：推中運量捷運

輝達等科技業將進駐北士科，北市府推估未來交通流量，每日旅次達十點五萬人，議員憂，原規畫的輕軌一通車，運量恐就飽和。市府指出，未來擬採中運量捷運，短期透過號誌路型改造解塞車，未來也跟企業座談，了解交通需求。

議員陳炳甫指出，北市捷運局的「社子士林北投區輕軌路網」，輕軌每小時運輸量約僅二千至六千人次，但市府評估北士科未來就業人口就可能達六萬人，加上天母地區、社子島及周邊生活圈人口與活動需求，輕軌規模明顯不足。

議員陳賢蔚關心究竟採輕軌或捷運？捷運局回應，當時規畫輕軌時，北士科還未開發完竣，後續評估認為無法容納當地居住交通就業人口，部分路線將規畫為中運量捷運。

捷運局長鄭德發說，目前評估還達不到每小時五千人的尖峰量，但會保留空間，等蘆社大橋蓋起來，未來要進北士科的人流，大半從新北市新莊、五股、蘆洲、三重來，會成重要的通勤路廊。

議員陳慈慧指出，輝達還未進駐北士科，但目前福國、承德路已有塞車現象，且北士科內公車要到二○二八年才建置，但現在已有大型企業已陸續進駐，公共運輸還未到位，人流也可能轉為機車車流，對當地交通有很大衝擊。

交通局長謝銘鴻指出，因應當地交通，將規畫更精進方案，如拆除大度路機車專用道分隔島，及透過調整號誌、改善路型因應，六月初擬取消承德路調度車道。

謝銘鴻說，進北士科園區的接駁公車已開通，且將規畫從捷運竹圍站及淡水站進台北的快速公車。未來會跟北士科大型企業座談，面對面溝通，提供必要的大眾公共運輸服務。