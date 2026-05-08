濟德宮明年安座 汐止媽全區花車遶境好盛大

3月23日媽祖生，汐止街頭好熱鬧，有180年歷史的濟德宮，提早一天在今(8)日舉辦遶境活動，今年很不一樣，首次用花車繞境，遶行整個汐止區場面浩大，其中第一站選在新北市議員白珮茹服務處駐駕，服務處也擺放香案拜拜，虔誠接駕。

濟德宮主委許仲宸表示，今天是有史以來第一次，用花車在社后地區遶境，明天就是媽祖聖誕，以往都是徒步遶境，今天是第一次用花車遶境，今天有10部的花車，整個隊伍蠻壯觀的，媽祖選擇第一站就在新北市議員白珮茹服務處駐守，所以會在這裡駐駕一個小時，然後沿著康寧街一直走，走到樟樹灣、再到五堵，然後遶回來，因為明年農曆六月就要安座了，也藉著這個機會，讓更多人了解汐止媽新廟要蓋好了，大家共同分享這份喜悅，也歡迎大家有空到濟德宮向媽祖拜拜求平安。

新北市議員白珮茹說，很高興汐止媽能夠遶行到社后地區，為地方祈福，更高興的是能夠在服務處停留，增添不少平安的氣氛，很感謝汐止媽長期護佑地方，因為新廟也即將落成完工，希望能夠一起分享這份喜悅，今天遶境的每一部花車都非常的有特色、漂亮，看到也覺得大為驚艷，很熱鬧，服務處也準備了香案祭拜媽祖，媽祖也有準備平安餅跟信徒分享，希望媽祖賜福、大家平安。

路過店家或是民眾拿香拜拜，一起祈福，遶境一行人，也有許多人拿香一路跟隨，儘管當天下著雨，不過澆不息大家的熱情，當天陣頭之多，讓整個汐止街頭熱鬧的不得了。