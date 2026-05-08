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汐止區下寮福興宮提早迎媽祖遶境 李四川抬轎祈福

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
下寮福興宮遶境祈福，期盼媽祖能夠保佑全境平安。圖／觀天下有線電視提供
下寮福興宮遶境祈福，期盼媽祖能夠保佑全境平安。圖／觀天下有線電視提供

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會在當天遶境祈福，不過汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以和往年一樣，特地將遶境時間提早一天，選在今(8)日星期五上班日舉行，當天國民黨新北市長參選人李四川以及新北市議員白珮茹也出席，一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

遶境隊伍在鞭炮聲及鑼鼓聲中正式展開，從水源路出發，往南興路再轉出去新台五路，沿路經過社區、公司，民眾都早就擺好香案，拿著香虔誠拜拜，值得一提的是，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以今年福興宮一樣特地將遶境時間提早一天，選在上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，信眾換香祈福。

文化里長余寶聰說，今年提早在3/22日遶境，本來都是3/23才會遶境，但是因為福興宮的管轄遠雄跟遠東世界中心還有東方科學園區，因為他們星期六、日都休息，因為廠辦、公司行號也蠻注重的，為了配合廠辦出來拜拜，所以提早在今天遶境祈福。

國民黨新北市長參選人李四川表示，今天媽祖出巡護佑汐止，也很感謝媽祖長期以來的保佑，國泰民安、風調雨順，再過兩天就是母親節，也祝所有的媽媽們，母親節快樂。

新北市議員白珮茹提到，今天是下寮福興宮媽祖聖誕的遶境，每一年都舉辦遶境祈福，也希望媽祖的慈悲可以保佑大家平安健康，今天周邊很多的民眾都來共襄盛舉，也祝大家今天遶境平安、風調雨順。

汐止區長林慶豐指出，媽祖誕辰，到下寮福興宮和所有鄉親一起遶境，期盼媽祖能夠保佑全境都平安，也要謝謝下寮福興宮對公益活動的支持，也希望在來年的櫻花季，能夠跟下寮福興宮有更多的合作。

汐止 福興宮 遶境 媽祖 白珮茹 李四川

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