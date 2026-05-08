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慶祝佛誕節 汐止區江北里結合母親節辦浴佛活動

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
江北里辦浴佛活動，從善的心為根本出發，把善的力量發揮出來。圖／觀天下有線電視提供
江北里辦浴佛活動，從善的心為根本出發，把善的力量發揮出來。圖／觀天下有線電視提供

為了慶祝國定佛誕節暨母親節，佛光會汐止第一分會今(8)日結合江北里舉辦浴佛活動，現場透過浴佛儀式，希望能夠做好事、說好話、存好心，吸引好多民眾參加，里辦公處也準備餐食，和大家分享結緣。

佛光會汐止第一分會長潘淑蘭表示，今天舉辦浴佛活動，很高興在毛毛細雨中，鄉親這麼熱烈來參與活動，今天大家都面露笑容，很歡喜，主張每個人都做好事、說好話、存好心，社會一定會更祥和。

新北市議員白珮茹提到，很高興可以跟佛光山的師姊們一起浴佛，希望大家都能夠發揮三好的精神，也希望藉著浴佛一起洗滌心靈，讓佛法在人間，用慈悲的心，讓眾生可以過上更好的日子。

汐止區長林慶豐指出，謝謝佛光山能夠長年推廣做好事、說好話、存好心的運動，今天一起慶祝浴佛節，期盼大家能夠有平靜安穩的心，將行善推廣到社會的每個角落，創造一個祥和的社會。

江北里長謝祚敏說，非常高興可以跟佛光會汐止第一分會合辦活動，這是第一次在里內辦浴佛活動，一定要從善的心為根本出發，把善的力量發揮出來，今天也很感謝志工，他們一大早就來幫忙準備餐食。

佛光會汐止第一分會督導傅子宴也說，今天民眾參與真的很熱烈，一起浴佛祈福，浴佛的程序就是右肩願做好事、左肩願說好話、左肩願存好心。

汐止 佛光山 母親節

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