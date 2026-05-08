快訊

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

雙溪區公所打造「寵愛任務」 模範母親歡度溫馨佳節

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所向所有默默付出的母親致以最崇高的敬意，祝福全天下媽媽母親節快樂。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所向所有默默付出的母親致以最崇高的敬意，祝福全天下媽媽母親節快樂。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區公所今(8)日於綜合市場2樓，溫馨舉辦「115年感恩母愛‧時光為證」模範母親表揚活動。今年公所別具巧思，將現場營造成輕鬆歡樂的「寵愛任務」，邀請12位模範母親及其家屬在五月的悠揚樂章中，共同見證媽媽們閃閃發光的榮耀時刻。

此次表揚活動以「時光」為題，特別設置四大主題體驗區，帶領參與者走進回憶旅程，重拾青春與感動：【玩具回憶站】：與新北玩具銀行合作，讓媽咪在舊物中重逢兒時純真。【剪紙拾光站】：在紙張開合與指尖律動間，剪出一片片往日溫情。【行動追憶站】：藉由文康車的悠閒空間，讓鄰里家常化作舒心的交流。【幸福打卡站】：與家人並肩而坐，定格三代同堂的幸福重量。

活動中最動人的時刻，莫過於「感恩時光」的奉茶儀式。由子女親手遞上一杯溫熱的清茶，並以擁抱、親吻或愛心手勢，將內心長久累積的謝意，轉化為深刻的肢體語言，讓感恩不再只是心裡的話，而是具體的溫情流動。

雙溪區長劉盈良感性表示：「母親是家庭的靈魂，用柔弱的雙肩撐起了歲月的重量。今天，我們希望透過這場與時光的對話，讓每一位模範母親都能看見自己的價值，感受到被寵愛的幸福。這12位母親的故事，就是雙溪最動人的生命敘事。」

活動在溫馨與笑容中圓滿落幕。12位母親用她們的一生，在初夏時節為大眾溫習了「無私」的真義。雙溪區公所向所有默默付出的母親致以最崇高的敬意，願所有溫情，都能在時光中優雅綻放，祝福全天下媽媽母親節快樂！

新北 母親節

延伸閱讀

麻糬飄香傳母愛！金門藍營母親節活動超溫馨　媽媽們笑開懷

用愛縫補受創的童心 寄養家庭張靜純獲新北模範母親

暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

桃園表揚50位模範母親　張善政致敬：母愛是穩定社會最強大力量

相關新聞

新北碧潭堰大頭鰱昨成群現蹤 展現水域生態蓬勃生機

新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。新北市水利局將魚群洄游與即時監測影像結合，透過「水漾學堂」進行環境教育推廣，讓更多人感受豐富的河川生機。

捷運民汐線確定採中量運系統？ 議員憂：重演「文湖線的痛」

台北市議會下午交通部門質詢，針對北市基隆捷運運量升級，議員許淑華呼籲民生汐止線運量也應重新評估採高運量，避免重演文湖線當初採中運量，現在不敷使用；另外，信義東延段路線，未來規畫也應該延至南港。北市捷運局長鄭德發表示會評估。

萬里繡球花季開跑 母親節帶媽媽賞花趣

五月母親光輝月，在萬里區則是有繡球花熱情綻放。種植佔地上萬坪的繡球花田宣告花季開跑，預計在母親節會進入盛開期，為此萬里區長也到繡球花田看看花況。也由於近來山區不時便下起綿綿細雨，雖是雨中賞花，但吃水重的繡球花反而挺立，相當美麗。

雙溪區公所打造「寵愛任務」 模範母親歡度溫馨佳節

新北市雙溪區公所今(8)日於綜合市場2樓，溫馨舉辦「115年感恩母愛‧時光為證」模範母親表揚活動。今年公所別具巧思，將現場營造成輕鬆歡樂的「寵愛任務」，邀請12位模範母親及其家屬在五月的悠揚樂章中，共同見證媽媽們閃閃發光的榮耀時刻。

慶祝佛誕節 汐止區江北里結合母親節辦浴佛活動

為了慶祝國定佛誕節暨母親節，佛光會汐止第一分會今(8)日結合江北里舉辦浴佛活動，現場透過浴佛儀式，希望能夠做好事、說好話、存好心，吸引好多民眾參加，里辦公處也準備餐食，和大家分享結緣。

汐止區下寮福興宮提早迎媽祖遶境 李四川抬轎祈福

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會在當天遶境祈福，不過汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以和往年一樣，特地將遶境時間提早一天，選在今(8)日星期五上班日舉行，當天國民黨新北市長參選人李四川以及新北市議員白珮茹也出席，一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。