雙溪區公所打造「寵愛任務」 模範母親歡度溫馨佳節

新北市雙溪區公所今(8)日於綜合市場2樓，溫馨舉辦「115年感恩母愛‧時光為證」模範母親表揚活動。今年公所別具巧思，將現場營造成輕鬆歡樂的「寵愛任務」，邀請12位模範母親及其家屬在五月的悠揚樂章中，共同見證媽媽們閃閃發光的榮耀時刻。

此次表揚活動以「時光」為題，特別設置四大主題體驗區，帶領參與者走進回憶旅程，重拾青春與感動：【玩具回憶站】：與新北玩具銀行合作，讓媽咪在舊物中重逢兒時純真。【剪紙拾光站】：在紙張開合與指尖律動間，剪出一片片往日溫情。【行動追憶站】：藉由文康車的悠閒空間，讓鄰里家常化作舒心的交流。【幸福打卡站】：與家人並肩而坐，定格三代同堂的幸福重量。

活動中最動人的時刻，莫過於「感恩時光」的奉茶儀式。由子女親手遞上一杯溫熱的清茶，並以擁抱、親吻或愛心手勢，將內心長久累積的謝意，轉化為深刻的肢體語言，讓感恩不再只是心裡的話，而是具體的溫情流動。

雙溪區長劉盈良感性表示：「母親是家庭的靈魂，用柔弱的雙肩撐起了歲月的重量。今天，我們希望透過這場與時光的對話，讓每一位模範母親都能看見自己的價值，感受到被寵愛的幸福。這12位母親的故事，就是雙溪最動人的生命敘事。」

活動在溫馨與笑容中圓滿落幕。12位母親用她們的一生，在初夏時節為大眾溫習了「無私」的真義。雙溪區公所向所有默默付出的母親致以最崇高的敬意，願所有溫情，都能在時光中優雅綻放，祝福全天下媽媽母親節快樂！