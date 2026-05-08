萬里繡球花季開跑 母親節帶媽媽賞花趣

五月母親光輝月，在萬里區則是有繡球花熱情綻放。種植佔地上萬坪的繡球花田宣告花季開跑，預計在母親節會進入盛開期，為此萬里區長也到繡球花田看看花況。也由於近來山區不時便下起綿綿細雨，雖是雨中賞花，但吃水重的繡球花反而挺立，相當美麗。

萬里區長黃雱勉說，雙興里的萬坪繡球花田現在花期開跑，一朵朵圓圓的繡球花相當可愛。恰逢這週末就是母親節，子女們可以帶著媽媽、阿嬤們來到繡球花田裡慶祝佳節，在花田中拍下美照，與繡球花一起爭妍比美。

繡球花田業者到萬里落腳初期只有種植八千坪，至今整個園區已經有一萬五千坪的種植面積相當壯觀，時序進入五月本週末恰好碰上母親節正好會開始進入盛開期，歡迎喜愛賞花的民眾帶著媽媽到訪看繡球花。

高家繡球花田高逢謙指出，很多人都認為繡球花要天氣好艷陽高照拍才好看，但其實吃水重的繡球花在綿綿陰雨中最挺立、花型也最圓好看。此外也預告今年有培育新品種的夏季型繡球花，讓花季到七、八月正好接力盛開，錐形的花型，還會有漸變色的樣貌，與圓球型繡球花一起在花田中爭豔綻放，值得愛花民眾再訪欣賞。