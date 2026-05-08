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新北表揚傑出護理人員 安寧護理師陪病人走完最後一段

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
耕莘醫院護理師陳宜君（右）獲得本次護理傑出獎。記者葉德正／攝影
耕莘醫院護理師陳宜君（右）獲得本次護理傑出獎。記者葉德正／攝影

國際護師節前夕，新北市府8日與新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會舉辦新北市第14屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮，頒發44位護理傑出獎與102位優良護理人員。獲獎者之一的耕莘醫院護理師陳宜君，長期致力安寧照護，用專業緩解病人的痛，更用溫柔撫平家屬的遺憾，她不把病人的死亡看成是護理最後的成果，「只希望他們在生命終點前，可以過得平順一點、舒適一點、安心一點」。

新北市長侯友宜說，新北是全台人口最多的城市，面對急重症醫療需求增加與高齡化社會的挑戰，護理人員專業與辛勞是社會最穩定的力量。

對新北市護理師護士公會吳秋鳳在致詞時疾呼要為護理人員減壓，侯友宜說，三班護病比講了很久，新北絕對全力支持，入法後能讓護理師、護士減輕工作壓力，不然光有病床沒有用，沒有護理人員病房是開不出來。

本屆「特殊貢獻獎」得主、任職於衛生福利部雙和醫院的李秋桂主任，深耕護理專業30餘年，引領智慧護理轉型，打造友善職場，建立動態人力監測機制，降低離職率，更導入生成式交班及衛教自動生成等10項AI模組，使文書處理時間降低83%，讓護理人員能回歸「以人為本」的照護初衷。

從事護理工作19年的得獎者陳宜君說，自己當初會選擇進入安寧病房，就是希望學習如何陪伴末期病人走完人生最後一段路，她回憶，過去曾照護一名乳癌患者，由於是居家安寧服務，陪伴時間長達一、兩年，在安寧個案中已算相當長時間，彼此建立深厚信任。

陳宜君回憶過去不免紅了眼眶說，當時病人希望在離開的那一刻，她能送上一朵玫瑰花，後來病患轉入安寧病房，離世當天她剛好休假，接獲消息後，她也前往醫院，當太平間冰櫃被拉開的那一瞬間，她仍難掩悲傷，最後她依約親手將那朵玫瑰花放在病人身旁，完成最後的約定。

衛生局長陳潤秋說，第14屆護理傑出獎共有138位護理及助產人員獲各界推薦，後由13名社會公正人士、護理專業及學者代表組成委員會並經書審、初審及決審評選出44位得獎者，每一位得獎者都是從眾多優秀護理師中脫穎而出，其故事代表著護理界不懈努力的精神，無論是否得獎，所有護理人員的努力與付出都值得社會給予最大的肯定與感謝。

新北 侯友宜 護理師

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