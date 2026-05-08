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新北碧潭堰大頭鰱昨成群現蹤 展現水域生態蓬勃生機

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。圖／新北水利局提供
新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。圖／新北水利局提供

新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。新北市水利局將魚群洄游與即時監測影像結合，透過「水漾學堂」進行環境教育推廣，讓更多人感受豐富的河川生機。

今年5月5日第一場春雨讓新店溪正式進入洄游旺季，隨水位抬升，碧潭堰昨天再度直擊大頭鰱成群現蹤，即時監控影像清楚記錄到魚群在順著魚道逆流而上，證實碧潭堰不僅是魚蝦蟹類洄游的關鍵路徑，更顯示新店溪水質環境已顯著提升，讓走訪碧潭堰民眾，更能體驗新北水域生態的蓬勃生機。

水利局長宋德仁指出，碧潭堰能有出現美麗的魚群洄游契機，是從2015年在碧潭堰下游，完成4座矮堰開始，讓魚蝦蟹類可以抵達碧潭堰，接著透過汙水接管改善水質，新店區截至今年4月汙水接管戶數為9萬1609萬戶，加上藉由河川治理平台在環保局協助新店溪水質監測、取締汙染排放，最終在2023年完成了132公尺的碧潭堰魚道，打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，長期以來的水環境改善成果，幫魚蝦蟹們成功打造一條安全無礙的「洄」家路。

宋德仁說，為讓環境改善成果與大眾共享，水利局將魚群洄游與即時監測影像結合，透過「水漾學堂」進行環境教育推廣。今年4月攜手新北市青年局及環保局志工共約50人次參與體驗。後續除了觀察大頭鰱動態，深受大眾期待的「毛蟹上溯季」也即將登場，更讓珍貴的生態變化成為最生動的河川教室。

水利局表示，碧潭堰的轉變，是城市生活與自然生態共存的實證。現在的碧潭不只是散步休憩的景點，更是充滿生命力的活水域。水利局未來將持續利用數位監測守護這片棲地，也希望大家在岸邊漫步時，多留意水下的生命律動，共同珍惜這好不容易回來的河川生機。

新北市水利局將魚群洄游與即時監測影像結合，透過「水漾學堂」帶領年輕群眾進行環境教育推廣感受河川生機。圖／新北水利局提供
新北市水利局將魚群洄游與即時監測影像結合，透過「水漾學堂」帶領年輕群眾進行環境教育推廣感受河川生機。圖／新北水利局提供

新北碧潭堰改善暨周邊環境營造，打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的水岸廊帶，成為形塑生態與人本共利的濱溪遊憩廊道。圖／新北水利局提供
新北碧潭堰改善暨周邊環境營造，打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的水岸廊帶，成為形塑生態與人本共利的濱溪遊憩廊道。圖／新北水利局提供

新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。圖／新北水利局提供
新北碧潭堰孕育許多水域及鳥類棲息，昨天大頭鰱成群現蹤，魚群在順著魚道逆流而上，展現新北水域生態的蓬勃生機。圖／新北水利局提供

碧潭 水利局 春雨

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