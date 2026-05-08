捷運民汐線確定採中量運系統？ 議員憂：重演「文湖線的痛」

台北市議會下午交通部門質詢，針對北市基隆捷運運量升級，議員許淑華呼籲民生汐止線運量也應重新評估採高運量，避免重演文湖線當初採中運量，現在不敷使用；另外，信義東延段路線，未來規畫也應該延至南港。北市捷運局長鄭德發表示會評估。

許淑華指出，北捷文湖線現在相對擁擠，現啟動410億更換換號誌、電聯車，這10幾年來，北捷最痛的就是文湖線，但未來民生汐止線，也是採中運量，是不是會面臨不敷使用的問題？

許淑華指出，根據109年北北基的軌道政策溝通平台會議，3位市長出席後拍板，捷運就是民生汐止線未來是採用 LRT的輕軌系統，提升具備自動的列車運轉的裝置，成為所謂的「中運量」系統，但台北市是要高運量系統，「文湖線就是一個很大的痛」。

許淑華說，台北市未來像是東環段蓋完後，整個捷運路網會更綿密，搭乘人數會更多，再加上推廣觀光，承載的運量應該會很高，且捷運未來要提升每個小時2萬人次的高運量，結果卻蓋中運量。

鄭德發指出，民汐線台北段未來目標年140年，預估每小時最尖峰的運輸量約1萬1600人，雖然是輕量型列車，加掛之後整列提升到中運量，一輛列車目前的容納數大概530人。至於班距，未來估計的最密班距大概2.7分鐘，一個小時約22班次，整個算下來容量大概1萬2000人。

鄭德發表示，每小時5000到2萬人之間是中運量，2萬人以上就是高運量，5000人以下就輕運量，現在是希望交通部能快一點核定綜規計畫，至於運量，會特別注意，運輸量是系統核心，最後成敗就在此，所以一定會很小心。至於信義東延段是否再延伸到南港研究院路，他說，也有納入評估。

捷運局表示，民汐線台北段綜合規畫審查意見已完成修正及市府核定，5月5日送新北市，會盡速函送交通部審議。