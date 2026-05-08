木柵公園萃湖 曾經是老蔣總統愛划船的小慈湖

位於臺北市文山區的木柵公園，像是一顆深藏不露的綠寶石，隱身在繁忙的城市喧囂之中。公園裡的萃湖，不僅是北市少見的螢火蟲復育基地，背後更深藏著一段鮮為人知的歷史記憶。根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」，這片碧綠水域，曾經是前總統蔣中正情有獨鍾的私人遊憩點，更曾是他在此划船、沈思默想的隱密後花園，因此有小慈湖之稱。

木柵公園範圍不小，地形起伏自然，保留了豐富的原始次生林景觀。位於公園核心地帶的萃湖，因環境清幽、山水環抱，神似桃園大溪的慈湖風景，受到老蔣總統喜愛，所以有小慈湖的美譽。

早年，木柵公園沒有開放，這處隱密的水域，成了老蔣總統在公務繁忙之餘，少數能享受片刻寧靜的去處。

當時的萃湖水位較深，水面如鏡，老蔣總統常在侍衛陪同下，來到此處登上一葉扁舟，在微風拂面中緩緩划行。

划船，是老蔣總統晚年喜歡的運動與紓壓方式。與士林官邸或慈湖相比，木柵的小慈湖更增添了一份與世隔絕的孤寂感。在兩岸情勢緊張、國際局勢動盪的西元1960至1970年代，這片平靜的湖水，或許是老蔣總統思考國家大事、緩解心頭壓力的秘密花園。

當時湖畔設有簡易的碼頭，供總統下船之用。雖然隨著時光更迭，當年的小船與碼頭早已消失在歷史長河中，但現今萃湖旁高聳的蒼勁古木與盤根錯節的生態，依稀仍能讓人想像當年輕舟劃破湖面的寧靜景象。這段老蔣總統划船的軼事，也讓木柵公園在生態價值之外，增添了一抹濃厚的時代色彩。

隨著解嚴與都市發展，這塊昔日的「皇家禁地」終於在西元1980年正式對外開放，成為大眾公園。然而，過度的城市化一度讓萃湖面臨淤積與水質惡化的危機。近年來，在台北市政府與文山社區大學、民間環保團體的共同努力下，萃湖展開了大規模的生態復育計畫。

如今的萃湖已不再是領袖專屬的秘境，而是台北市最重要的螢火蟲復育基地之一。每逢初夏夜晚，成千上萬的點點螢光在湖畔閃爍，彷彿在訴說著從領袖足跡到生命起源的故事。

萃湖，這片承載著歷史重量與自然靈氣的小慈湖，正以其獨有的優雅姿態，在文山區的翠綠山間，繼續見證下一個世代的繁榮與寧靜。

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