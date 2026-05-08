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陪伴新生兒快樂成長 新北育兒寶貝袋再升級5.0

聚傳媒／ 記者陳欣如報導
新北市政府自109年起推動發放「育兒寶貝袋」，持續優化內容物，8日宣布推出「育兒寶貝袋5.0」，將致贈給新生兒父母。圖／照片取自新北市政府
新北市政府自109年起推動發放「育兒寶貝袋」，持續優化內容物，8日宣布推出「育兒寶貝袋5.0」，將致贈給新生兒父母。圖／照片取自新北市政府

新北市政府自109年起推動發放「育兒寶貝袋」，持續優化內容物，8日宣布推出「育兒寶貝袋5.0」，將致贈給新生兒父母；另為幫助新手父母育兒及提升家庭親職照顧能力，凡實際居於新北市，懷孕七個月以上或家中育有學齡前兒童的家庭均可申請育兒指導服務。

新北市社會局長李美珍表示，育兒寶貝袋提供新手爸媽有適切的育兒工具，也陪伴新生兒快樂成長、健康發展。新北育兒寶貝袋5.0共製作1萬8千份，將於5月11日起開始致贈新生兒父母，只要到各戶政所辦理出生登記時即會贈送。今年將4.0中深受幼兒喜愛的熊果造型安撫巾，特意讓蘋果的造型立體化，讓「平安熊大漢」的意義具象化；繪本改用洗澡書的材質，可增加親子互動及耐用性；軟皮球改成熊果圖案棒球造型，讓熊果參與親子互動的時刻，期待每一個祝福都能化為最貼心的陪伴。

泰五林居托中心育兒督導李東穎表示，訪視員及指導員可以利用寶貝袋裡面的內容物來跟孩子進行發展篩檢，也肯定每件教玩具的使用都能增進親子關係，同時檢視孩子的發展狀況，搭配使用說明書，就是家長非常棒的育兒入門工具書。使用說明書內容包含社會福利的政策資訊及幼兒相關的發展歷程，提供適切的親職互動建議，5.0版也增加熊果與教玩具的連結性，期待讓「新北愛小孩」的代言大使「熊果」可以參與孩子健康快樂成長的過程。

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新北 新生兒 育兒 親子

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