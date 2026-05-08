因應北士科人流 北市捷運局：有輕軌、也有中運量捷運

輝達將進駐北士科，其他大型企業也將陸續進駐，北市府推估未來北市科交通流量，每日旅次達10.5萬人，由市中心過去的占40%，議員要求北市府原規畫的輕軌，並解決現在就出現的塞車問題。市府指出，確定改採中運量捷運，短期將透過號誌路型改造，改善尖峰塞車。

議員陳炳甫指出，今年2月的台北市捷運局「社子-士林-北投區輕軌路網」，輕軌每小時運輸量約僅2000至6000人次，但市府評估，僅北士科未來就業人口就可能達6萬人，加上天母地區、社子島及周邊生活圈人口與活動需求，以輕軌規模明顯不足，若仍依原方案推動，恐在通車後馬上面臨運量飽和問題。

另外，議員陳慈慧指出，輝達還未進駐北士科，但目前福國、承德路已經有塞車的的現象，她每天都經過，對附近交通壅塞很有感，交通局應該提出短期內更精進的交通改善措施。

北市從4月10日起新闢一線「北士科1路公車(代號BS1)」，專門串聯北士科園區與捷運芝山站、士東路，但陳慈慧指出，北士科的公車，要到2028年才建置，也就是說從現在往後的2到3年，恐無大眾運輸支撐，但現在北士科有大型企業已陸續進駐，公共運輸還未到位，人流也可能轉為機車車流，將對當地交通有很大衝擊。

另外，議員陳賢蔚也關心北士科的大眾運輸，採輕軌或捷運？捷運局長鄭德發下午指出，都有捷運，一個是輕軌系統，一個會改採中運量系統，在福國路、承德路交叉口芝山站做轉乘。

鄭德發說，目前評估因還達不到5000人每小時的尖峰量，但會保留空間，因社子輕軌還有10年時間，等蘆社大橋蓋起來，未來要進北士科的人流，大半從新北市新莊、五股、蘆洲、三重來，這條路廊未來會成重要的通勤路廊。

另針對目前北士科塞車現況，交通局長謝銘鴻指出，因應當地交通狀況，將規畫更精進方案，並已提出實際作為，如拆除大度路機車專用道分隔島，及透過調整號誌、改善路型因應，6月初擬取消承德路調度車道。

北士科目前的交通運輸，謝銘鴻說，進北士科園區的接駁公車已開通，且將規畫從捷運竹圍站及淡水站進台北的快速公車。未來會跟北士科知名大型企業座談，提供必要的大眾公共運輸服務，可能是晚上、白天，因為這些企業的上班工作型態和傳統企業不一樣，目前按照步驟，會跟當地就業廠商面對面溝通。

台北市議會交通部門質詢。記者楊正海／攝影