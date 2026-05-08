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愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波 新北府今啟動全市公安聯合稽查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝
愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天啟動擴大反針孔稽查專案立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查，稽查對象除了醫美診所外，還包括全市三溫暖業者、健身中心及體育場館。

新北市府表示，為守護市民就醫隱私，昨天再次對愛爾麗集團轄下4家診所聯合稽查，嚴格要求落實隱私規範與消保求償程序，今天起並同步啟動全市醫美診所專案稽查，以最高標準杜絕偷拍，全面捍衛醫療安全與民眾權益。

針對此重大隱私侵害事件，市長侯友宜也指示公安小組展開跨局處聯合稽查，由於醫美診所、三溫暖及健身體育場館等空間具有個人隱私之安全問題，對於這類場所除原有建築物公共安全、消防安全外，同時將隱私安全納入檢查重點，以提供市民一個安全無虞的消費環境。

侯友宜強調，絕不姑息此種侵害市民隱私之舉，為保障市民消費安全及隱私，市府公安小組全面盤點具備隱密空間場所，並加強公安聯合稽查，以維護全市公共安全，並提供市民安心的消費及就醫環境。

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝
愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查。記者王長鼎／翻攝

愛爾麗 偷拍 醫美

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