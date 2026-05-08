北士科、社子島輕軌 北市捷運局擬改設中運量捷運

輝達將進駐北士科，藍綠關心當地交通，北市議員陳炳甫要求輕軌改為中運量捷運，議員陳慈慧指交通仍壅塞；市府表示，將規劃中運量捷運，也已成立跨局處小組因應交通狀況。

輝達（NVIDIA）台灣總部宣布落腳北投士林科技園區，今年初已完成與台北市政府簽約；此外，社子島開發案持續往前邁進，北市議員關心當地交通狀況，並提及附近重要道路在尖峰時段仍壅塞。

民進黨台北市議員陳慈慧質詢，交通局雖提出北士科交通改善措施，但產業界及居民仍擔憂恐成塞車熱區，她每天經過如承德路七段、大度路交叉口時，發現尖峰時段仍在塞車。

她說，車流經北士科園區時就出現擁擠，福國路附近也常塞車，承德路四段、中正路交叉口車流也多，詢問交通局是否提出更精進改善措施。

交通局長謝銘鴻回應，因應當地交通狀況已擬訂大架構，將規劃更精進方案，並已提出實際作為，如拆除大度路機車專用道分隔島，及透過調整號誌、改善路型因應，6月初擬取消承德路調度車道。

陳慈慧表示，已有多家大型企業進駐北士科，交通局是否統計交通流量；交通局官員答詢，目前推估北士科交通旅次每天約10.5萬人，也就是約10萬餘人車在路上活動。

謝銘鴻說，已先透過建置公共運輸工具改善附近交通，像是規劃3條接駁公車路線，如進北士科園區的接駁公車已開通，且將規劃從捷運竹圍站及淡水站進台北的快速公車。

陳慈慧表示，北士科及社子島擬開發恐癱瘓當地交通，市府應盡快提出交通過渡期改善方案，謝銘鴻回應，市府已成立跨局處小組因應。

此外，國民黨台北市議員陳炳甫以資料提到，北士科園區逐漸開發，加上社子島及天母地區附近居住人口，恐讓當地交通狀況更難以負荷，捷運工程局原規劃社子線輕軌，認為規模恐無法因應當地居住就業人口，建議改為可容納約1至2萬人次的中運量捷運。

捷運局回應，過去規劃設輕軌時，因北士科還未開發完竣，經後續評估，認為輕軌可能無法容納當地居住交通就業人口，後續將規劃為中運量捷運。