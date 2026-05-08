快訊

新北板橋又傳2醫美診所被搜索 光澤急發聲明強調無偷拍

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

北士科、社子島輕軌 北市捷運局擬改設中運量捷運

中央社／ 台北8日電

輝達將進駐北士科，藍綠關心當地交通，北市議員陳炳甫要求輕軌改為中運量捷運，議員陳慈慧指交通仍壅塞；市府表示，將規劃中運量捷運，也已成立跨局處小組因應交通狀況。

輝達（NVIDIA）台灣總部宣布落腳北投士林科技園區，今年初已完成與台北市政府簽約；此外，社子島開發案持續往前邁進，北市議員關心當地交通狀況，並提及附近重要道路在尖峰時段仍壅塞。

民進黨台北市議員陳慈慧質詢，交通局雖提出北士科交通改善措施，但產業界及居民仍擔憂恐成塞車熱區，她每天經過如承德路七段、大度路交叉口時，發現尖峰時段仍在塞車。

她說，車流經北士科園區時就出現擁擠，福國路附近也常塞車，承德路四段、中正路交叉口車流也多，詢問交通局是否提出更精進改善措施。

交通局長謝銘鴻回應，因應當地交通狀況已擬訂大架構，將規劃更精進方案，並已提出實際作為，如拆除大度路機車專用道分隔島，及透過調整號誌、改善路型因應，6月初擬取消承德路調度車道。

陳慈慧表示，已有多家大型企業進駐北士科，交通局是否統計交通流量；交通局官員答詢，目前推估北士科交通旅次每天約10.5萬人，也就是約10萬餘人車在路上活動。

謝銘鴻說，已先透過建置公共運輸工具改善附近交通，像是規劃3條接駁公車路線，如進北士科園區的接駁公車已開通，且將規劃從捷運竹圍站及淡水站進台北的快速公車。

陳慈慧表示，北士科及社子島擬開發恐癱瘓當地交通，市府應盡快提出交通過渡期改善方案，謝銘鴻回應，市府已成立跨局處小組因應。

此外，國民黨台北市議員陳炳甫以資料提到，北士科園區逐漸開發，加上社子島及天母地區附近居住人口，恐讓當地交通狀況更難以負荷，捷運工程局原規劃社子線輕軌，認為規模恐無法因應當地居住就業人口，建議改為可容納約1至2萬人次的中運量捷運。

捷運局回應，過去規劃設輕軌時，因北士科還未開發完竣，經後續評估，認為輕軌可能無法容納當地居住交通就業人口，後續將規劃為中運量捷運。

北士科 社子島 陳炳甫

延伸閱讀

影／台南第2家好市多落腳東區附加油站 地方憂交通衝擊

高雄捷運小港林園線全線發包 力拚2034年通車帶動產業轉型

影／基隆捷運2階麥金路路線出爐 市府：年底向交通提報為最佳方案

路跑交管路段近統測3考場 北市籲考生搭捷運

相關新聞

反針孔啟動稽查兩周！北市警出動「鏡頭搜索器」 不肖業者慘了

愛爾麗醫美診所針孔事件延燒，北市府今日啟動為期2周擴大反針孔稽查專案。衛生局開記者會強調，會以容易暴露、私密場所處無預警稽查，至少調查20家業者，同時若有不合格就會公布名單。

新北捷運三鶯線擴大招募127名新血 最高起薪62K

捷運三鶯線即將通車，新北捷運公司啟動「三鶯線暨既有路線」公開招募甄試，本次招募鎖定畢業季職場新鮮人及在地青年，共計釋出127個名額，其中「系統控制專員」於通過試用期考核後，薪資最高可達約6萬2000元。

第一座三級汙水處理廠啟用 蔣萬安：汙水處理是看不見的良心工程

台北市工務局衛生下水道工程增設水資源再生設施，其中民生水資源再生廠及環境教育館，今天啟用。目前是台北市首座三級汙水處理水資源再生廠，台北市長蔣萬安指出，汙水的處理是看不見的良心工程，透過技術，可以再生產1萬噸的再生水。

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波 新北府今啟動全市公安聯合稽查

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天啟動擴大反針孔稽查專案立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查，稽查對象除了醫美診所外，還包括全市三溫暖業者、健身中心及體育場館。

影／新北客家族群67.2萬人 土城哈客館今揭幕 侯友宜：8年10館達標

新北市客家族群達67.2萬人，新北第10座的土城哈客館今在土城區樂利國小揭幕啟用，新北市長侯友宜開心表示，8年10館正式達標，還說，哈客館是代表著一個客家族群文化、藝術傳承的地方，在國小裡有哈客館，對語文推廣是非常有幫助，樂見哈客館越多越好。

影／北市首座三級再生水廠啟用 蔣萬安談鼠患同步清消

台北市近期鼠患問題，甚至有老鼠出現在婚宴會館室內空間，引發外界關注。台北市長蔣萬安今天表示，台北市已正式啟動12個行政區全面大清消作業，並從中正區率先展開，要求相關局處與業者全面加強環境衛生管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。