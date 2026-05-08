影／新北客家族群67.2萬人 土城哈客館今揭幕 侯友宜：8年10館達標

新北市客家族群達67.2萬人，新北第10座的土城哈客館今在土城區樂利國小揭幕啟用，新北市長侯友宜開心表示，8年10館正式達標，還說，哈客館是代表著一個客家族群文化、藝術傳承的地方，在國小裡有哈客館，對語文推廣是非常有幫助，樂見哈客館越多越好。

侯友宜表示，新北市擁有約67.2萬客籍人口，市府積極推動「4年5館、8年10館」政策，致力於在都會區打造有溫度的文化聚點，8天土城哈客館啟用，「8年10館」承諾順利達標，他說，今年底預計再完成第11座鶯歌館，明年設立泰山館，朝「12年15館」目標邁進，透過哈客館的持續設置，讓語言學習與社區交流自然融入生活，正是將客家文化帶入都市日常的重要一步。

侯友宜說，土城哈客館今正式成立，因土城24萬人口裡有5萬3000位客家族群，所占比例達到22%，可以說5個土城人就有1個客家人，尤其每年5月桐花祭是客家族群從土城開始傳承文化藝術，已經長達20年。他說，土城桐花祭帶動客家族語，也帶動客家文化的凝聚力量，土城真是一個客家族群宜居的好地方。

新北哈客土城館位於土城樂利國小內，由新北市客家事務局與新北市教育局及校方跨域合作建置。場館設計以土城著名的「五月雪」桐花景觀與緊鄰的承天禪寺山系為靈感，整體色彩環繞「客家藍」、「桐花白」與「磚瓦紅」三大主色，展現藍染工藝、自然山林與傳統聚落的文化意象。館內以「客家六藝窗景」為設計亮點，將傳統六藝與土城在地特色結合，並設置互動式教學工具與客語學習素材，透過情境式體驗與趣味設計，讓場館本身就是一堂生動的文化課。

客家局長劉冠吟指出，哈客館的核心意義在於「生活化」，讓這座場館不只是靜態的展示，更能被使用與感受。透過桐花風車DIY、客家六藝美學及多元的課程，打造一個讓人願意到來且願意留下的交流空間。未來也將持續以哈客館串聯校園與社區，成為都會客家文化的重要基地。

新北市客家族群達67.2萬人，新北第10座的土城哈客館今在土城區樂利國小揭幕啟用，新北市長侯友宜開心表示，8年10館正式達標。記者王長鼎／攝影