第一座三級汙水處理廠啟用 蔣萬安：汙水處理是看不見的良心工程

台北市工務局衛生下水道工程增設水資源再生設施，其中民生水資源再生廠及環境教育館，今天啟用。目前是台北市首座三級汙水處理水資源再生廠，台北市長蔣萬安指出，汙水的處理是看不見的良心工程，透過技術，可以再生產1萬噸的再生水。

蔣萬安參加啟用典禮致詞指出，台北市的汙水接管率已經達到83.66%，全國第一，今天揭牌啟用的地方，以前是舊民生場，曾經是全國第一座用活性汙泥技術來處理的汙水處理場，2002年功成身退，北市府在舊民生場的土地上，打造全台北市第一座三級處理技術的汙水處理場。

蔣萬安也說，民生水資源再生場啟用以後，透過全新的技術，可以每一年處理4萬噸汙水，這已經是比以前舊民生場提高了158%的量能，另透過技術，可以再生產1萬噸的再生水，也架接了6600公尺再生水的管網，以及串接3座智慧取水站，讓民生社區、市民朋友可以使用再生水，包括清潔、澆灌、浴廁沖水等等，全面提升我們台北市用水的韌性。

另一方面，民生水資源再生場啟用以後，台北市未來目標是要在2030年達到完全自主汙水處理，因為除了民生水資源再生場，接下來還有內湖場，也是三級技術處理，再加上正在興建的濱江水資源再生場，預計在2030達到完全自主處理，三級汙水處理技術會超越美國洛杉磯等國際都會。

北市衛工處長黃群表示，民生廠還結合環境教育館，並串聯鄰近撫遠公園、觀山河濱公園及民生社區，建構全國首創之「水資源循環教育園區」，兼具歷史傳承、環境教育、技術展示與市民休憩等多元功能，完整展現台北市在汙水處理與再生水利用領域的推動成果。

台北市長蔣萬安（右五）上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告台北市首座三級汙水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水質源回收利用的過程。記者黃義書／攝影