快訊

新北板橋又傳2醫美診所被搜索 光澤急發聲明強調無偷拍

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

第一座三級汙水處理廠啟用 蔣萬安：汙水處理是看不見的良心工程

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，並參觀水資源循環教育園區。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，並參觀水資源循環教育園區。記者黃義書／攝影

台北市工務局衛生下水道工程增設水資源再生設施，其中民生水資源再生廠及環境教育館，今天啟用。目前是台北市首座三級汙水處理水資源再生廠，台北市長蔣萬安指出，汙水的處理是看不見的良心工程，透過技術，可以再生產1萬噸的再生水。

蔣萬安參加啟用典禮致詞指出，台北市的汙水接管率已經達到83.66%，全國第一，今天揭牌啟用的地方，以前是舊民生場，曾經是全國第一座用活性汙泥技術來處理的汙水處理場，2002年功成身退，北市府在舊民生場的土地上，打造全台北市第一座三級處理技術的汙水處理場。

蔣萬安也說，民生水資源再生場啟用以後，透過全新的技術，可以每一年處理4萬噸汙水，這已經是比以前舊民生場提高了158%的量能，另透過技術，可以再生產1萬噸的再生水，也架接了6600公尺再生水的管網，以及串接3座智慧取水站，讓民生社區、市民朋友可以使用再生水，包括清潔、澆灌、浴廁沖水等等，全面提升我們台北市用水的韌性。

另一方面，民生水資源再生場啟用以後，台北市未來目標是要在2030年達到完全自主汙水處理，因為除了民生水資源再生場，接下來還有內湖場，也是三級技術處理，再加上正在興建的濱江水資源再生場，預計在2030達到完全自主處理，三級汙水處理技術會超越美國洛杉磯等國際都會。

北市衛工處長黃群表示，民生廠還結合環境教育館，並串聯鄰近撫遠公園、觀山河濱公園及民生社區，建構全國首創之「水資源循環教育園區」，兼具歷史傳承、環境教育、技術展示與市民休憩等多元功能，完整展現台北市在汙水處理與再生水利用領域的推動成果。

台北市長蔣萬安（右五）上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告台北市首座三級汙水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水質源回收利用的過程。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右五）上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告台北市首座三級汙水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水質源回收利用的過程。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告臺北市首座三級污水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水質源回收利用的過程。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告臺北市首座三級污水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水質源回收利用的過程。記者黃義書／攝影

蔣萬安 水資源 北市府

延伸閱讀

影／北市首座三級再生水廠啟用 蔣萬安談鼠患同步清消

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消

解決鼠患不能只靠清消！蘇俊賓點3大破口籲中央修法

聯發科研發資料中心啟用 支應營運與研發需求

相關新聞

反針孔啟動稽查兩周！北市警出動「鏡頭搜索器」 不肖業者慘了

愛爾麗醫美診所針孔事件延燒，北市府今日啟動為期2周擴大反針孔稽查專案。衛生局開記者會強調，會以容易暴露、私密場所處無預警稽查，至少調查20家業者，同時若有不合格就會公布名單。

新北捷運三鶯線擴大招募127名新血 最高起薪62K

捷運三鶯線即將通車，新北捷運公司啟動「三鶯線暨既有路線」公開招募甄試，本次招募鎖定畢業季職場新鮮人及在地青年，共計釋出127個名額，其中「系統控制專員」於通過試用期考核後，薪資最高可達約6萬2000元。

第一座三級汙水處理廠啟用 蔣萬安：汙水處理是看不見的良心工程

台北市工務局衛生下水道工程增設水資源再生設施，其中民生水資源再生廠及環境教育館，今天啟用。目前是台北市首座三級汙水處理水資源再生廠，台北市長蔣萬安指出，汙水的處理是看不見的良心工程，透過技術，可以再生產1萬噸的再生水。

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波 新北府今啟動全市公安聯合稽查

愛爾麗醫美連鎖店爆偷拍風波，新北市公安小組今天啟動擴大反針孔稽查專案立即啟動全市醫美診所專案公安聯合稽查，稽查對象除了醫美診所外，還包括全市三溫暖業者、健身中心及體育場館。

影／新北客家族群67.2萬人 土城哈客館今揭幕 侯友宜：8年10館達標

新北市客家族群達67.2萬人，新北第10座的土城哈客館今在土城區樂利國小揭幕啟用，新北市長侯友宜開心表示，8年10館正式達標，還說，哈客館是代表著一個客家族群文化、藝術傳承的地方，在國小裡有哈客館，對語文推廣是非常有幫助，樂見哈客館越多越好。

影／北市首座三級再生水廠啟用 蔣萬安談鼠患同步清消

台北市近期鼠患問題，甚至有老鼠出現在婚宴會館室內空間，引發外界關注。台北市長蔣萬安今天表示，台北市已正式啟動12個行政區全面大清消作業，並從中正區率先展開，要求相關局處與業者全面加強環境衛生管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。