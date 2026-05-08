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新北捷運三鶯線擴大招募127名新血 最高起薪62K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司啟動「三鶯線暨既有路線」公開招募甄試，釋出127個名額。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司啟動「三鶯線暨既有路線」公開招募甄試，釋出127個名額。圖／新北捷運公司提供

捷運三鶯線即將通車，新北捷運公司啟動「三鶯線暨既有路線」公開招募甄試，本次招募鎖定畢業季職場新鮮人及在地青年，共計釋出127個名額，其中「系統控制專員」於通過試用期考核後，薪資最高可達約6萬2000元。

新北捷運公司指出，本次招募特別因應新路線導入新科技所推動的「職務再設計」，不同於傳統軌道維運，新進職務將結合數位化管理，展現智慧軌道新價值。

系統控制專員結合捷運行車控制與運營調度，利用數位化系統進行流程最佳化與動態調度，擔任路線大總管角色；車站維護專員負責車站設施監控與初步排障，並將技術維修與旅客服務深度整合，實現車站管理的現代化轉型，擔任旅客最信賴的全能管家。

系統技術專員結合車輛、號誌、通訊及電力等跨領域維修實務，為捷運設備進行嚴格把關，以專業技術擔任全方位的安全守門員。

另外持續徵求淡海及安坑輕軌司機員，負責列車操作、乘客服務及異常狀況處理，擔任守護居民通勤安全的駕駛長。

針對社會新鮮人，多項職缺僅需高中職或大學畢業即可報考，公司也鼓勵新北在地青年加入，落實在地生活及在地服務精神。

新北捷運指出，報名期間至115年5月24日止，邀請具備熱忱、勇於挑戰新科技的優秀人才加入，共同見證三鶯線啟航的新里程碑。詳細甄試簡章請至新北捷運公司官網。

新北捷運

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