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影／北市首座三級再生水廠啟用 蔣萬安談鼠患同步清消
台北市近期鼠患問題，甚至有老鼠出現在婚宴會館室內空間，引發外界關注。台北市長蔣萬安今天表示，台北市已正式啟動12個行政區全面大清消作業，並從中正區率先展開，要求相關局處與業者全面加強環境衛生管理。
台北市長蔣萬安上午出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，宣告台北市首座三級汙水處理水資源再生廠正式啟用，同時打造全國首創之水資源循環教育園區，供民眾了解水資源回收利用的過程。
蔣萬安致詞時表示，民生廠每日可處理4萬噸汙水，並產製約1萬噸優質再生水，主要提供城市綠化、沖廁等非飲用用途。他指出，再生水除供廠內設備清洗及植栽澆灌外，也透過全長約6600公尺的環狀再生水管網，串聯3座智慧取水站及14處澆灌取水點，提供市府機關及市民作為次級用水來源，以降低自來水使用量，提升資源循環利用效益。
另外，針對親綠智庫最新民調顯示其支持度領先民進黨立委沈伯洋23個百分點，蔣萬安則回應，「民調就是參考」，市府團隊將持續全力為市民爭取最大福祉。
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