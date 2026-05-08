反針孔啟動稽查兩周！北市警出動「鏡頭搜索器」 不肖業者慘了

愛爾麗醫美診所針孔事件延燒，北市府今日啟動為期2周擴大反針孔稽查專案。衛生局開記者會強調，會以容易暴露、私密場所處無預警稽查，至少調查20家業者，同時若有不合格就會公布名單。

警察局刑警大隊副大隊長鄭國隆表示，目前配合衛生局、體育局、商業處稽查相關業者，每天人力配置18到20位員警負責協助。

刑警大隊現場也展現監測設備，針孔常見為記憶卡攝影及無線傳輸兩種。針對無線傳輸，會採購無線訊號偵測設備，偵測行動網路、WIFI、Radio Frequency（無線電頻率/射頻），以此偵測出訊號類別和強度。

至於記憶卡部分，就會以鏡頭搜索器，去找該現場不應該出現的物品，突兀的裝置設備，像是愛爾麗案的偵煙器，應該是在室內中心卻裝在角落部分，就會去搜尋。

衛生局主秘邱秀儀表示，衛生局過往就曾針對相關業別啟動稽查，這次擴大反針孔專案稽查，從即日起為期兩周，開始針對台北市所轄的醫美、瘦身中心，特別是容易暴露、私密場所進行無預警稽查，目前規畫至少稽查20家業者，同時也持續盤點相關業者。

邱秀儀強調，依照消保法22條規定，現場調查有針孔等設備，會公布違法事項，後續要求限期改善，如果不改善可以裁罰2萬到10萬元。但開罰不是重點，目的是消費者權益受到保障，後續若查處到不合格業者也會公布，至於合格業者，則是會評估，也讓消費者清楚了解場所狀況為主。

衛生局醫事管理科長吳岱穎表示，要先視違規樣態而定，如果是牽涉到刑法部分，會由警方移送檢警辦理，而如果是行政問題，就會罰鍰，前提是要有查獲具體事證，並限期改善或陳述意見的時間。

吳岱穎說，行政問題又要看是個人或院所，如果是個人的話，會有既定醫生、醫療人員懲戒犯法，若以醫師為例，違法違規或者是犯行比較嚴重，會到衛生局的醫師懲戒委員會，由外部內部委員認定。

衛生局主秘邱秀儀（左2）表示，這次擴大反針孔專案稽查，從即日起為期兩周，開始針對台北市所轄的醫美、瘦身中心。衛生局醫事管理科長吳岱穎（左起）警察局刑警大隊偵查佐吳洲權、副大隊長鄭國隆。記者邱書昱／攝影