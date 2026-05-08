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2026金山蹦火季起跑 全球獨家海陸雙體驗開放報名

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供
全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供

全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業是新北市的珍貴無形文化資產，目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。

「蹦火仔」是北海岸金山地區傳承百年傳統漁法，漁民利用電石（俗稱磺石）加水產生乙炔氣體點燃，瞬間生成強烈火光與聲響，吸引具趨光性的青鱗魚躍出水面，再以叉手網捕撈魚群。

銀色魚鱗與金黃色火光交相輝映，形成絢麗壯觀的海上景象，亦為昔日「金山八景」之一。青鱗魚屬沿近海洄游性小型魚類，可做成養殖魚類飼料，在地亦製成魚乾、魚露等特色產品。

今年蹦火遊程由全球僅存的「富吉268號」及「鴻昌168號」2艘漁船主導，將以海上蹦火導覽及陸上漁村導覽方式，帶領民眾出海近距離觀賞蹦火仔作業景象，並結合海釣體驗。亦可透過曬魚乾、挑魚及火長點火等互動體驗，深入參與漁村生活。

蹦火漁業導覽報名資訊詳見「金山磺火-蹦火漁業合作社-磺港富吉268號」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/1KO0WX）及「金山蹦火-鴻昌168號」 （https://reurl.cc/LaV2nx）臉書粉絲專頁。

全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供
全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供

全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供
全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供

全世界僅存的「蹦火仔」磺火漁業目前正以動態展演形式持續傳承。5月至9月青鱗魚汛期開辦的2026金山蹦火季相關活動明天起跑，漁業處邀請民眾親身體驗夜海魅力，感受跨越世代的漁業文化。圖／新北市漁業處提供
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金山

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