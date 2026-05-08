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北市籲中央建立監測模型 環境部：14年前就訂原則 願助更有效滅鼠策略

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北市政府防治鼠患，圖為6日台北市環保局示範投放滅鼠餌劑流程。本報資料照片
台北市政府防治鼠患，圖為6日台北市環保局示範投放滅鼠餌劑流程。本報資料照片

北市政府防治鼠患，呼籲中央政府盡快建立全國鼠類監測模型。對此，環境部表示，早於2012年修正函頒「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，過去各地方政府依此原則，皆已具備訂定計畫及監測調查鼠隻的實務經驗，台北市亦不例外。若台北市環保局在防除計畫執行上遇有窒礙難行之處，建議也可以參考其他縣市政府的實務作法；環境部非常樂意與北市府進行討論，並提供必要的專業協助與建議。

環境部說，基於過去執行全國滅鼠周經驗，國內已有成熟且科學化的作業原則。全國滅鼠周2015年後停辦後，滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作。地方政府可視實務需求自行辦理，並透過防除前後的密度測定調查，以科學化方式比對並評估防治成效。

對於當前的鼠患防治，環境部表示，短期內最關鍵的治本之道，仍是環境的清潔與整頓。建議地方政府應透過跨局處合作進行系統性防治，將轄內人口分布及經濟活動差異納入考量，並依據民眾真實反映的熱點加強監測或整頓，確實採取「斷其糧、堵其路、除其窩」的具體措施，才是最有效的解方。

環境部強調，公共衛生與防疫工作絕無中央與地方之分。鼠患防治雖屬地方政府執行權責，但環境部始終秉持「地方有需求，中央必協助」的立場，願攜手台北市政府積極防治鼠患。環境部願意在此既有基礎上，就台北市政府現有蒐集到的資料，協助提供更有效的滅鼠策略，共同守護公衛安全與民眾生活品質。

環境部表示，家鼠防治的核心觀念為「環境整頓為主、投擲滅鼠餌劑為輔」。呼籲民眾平時即應落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的三不原則，從源頭避免家鼠危害。

環境部 中央政府 北市

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