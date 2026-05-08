蔣萬安居冠、暖男竟好評影響力最低？4月十大縣市首長聲量排行

雙強穩局、暖男形象遭挑戰

隨著2026九合一選戰逼近，選舉相關討論聲量逐步升高。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析4月份（2026/4/1～4/30）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，結果持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕穩居前段班。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，蔣萬安人設清晰、剛柔並濟，目前處於不敗的地位；反而是劍指2028總統大位的盧秀燕，對於議題掌握度「沒那麼靈敏」。資深媒體人單厚之也指出，盧秀燕想問鼎總統大位，「最大的問題還是在於她自己本身的角色調整」。

值得關注的是，被封為暖男市長的高雄市長陳其邁雖排名第三，但好評影響力敬陪末座，甚至挨批「冷血」，究竟原因為何？又是否將衝擊暖男形象？

No.10 謝國樑｜好評影響力2.46

4月關於基隆市長謝國樑的討論，主要集中在其連任前景與地方實力是否穩固。輿論一方面關注他與民進黨可能人選、現任議長童子瑋之間的差距，另一部分討論經歷罷免案後，謝國樑的基層實力是否穩固？對此，鈕則勳指出，謝國樑歷經市長罷免案，又協助國民黨立委林沛祥度過大罷免，累積一定的議題操作與應對能力，「目前選情還是相當穩定」。

網友表示「謝國樑在基隆的基本盤還是很穩，連任機會依然很高」、「基隆藍大於綠，只要國民黨團結，謝國樑沒問題」，不過也有網友提到「童子瑋的親和力比謝國樑好太多，謝國樑只會花大錢做秀」。

本月聲量次高議題與民眾黨前黨主席柯文哲相關案件延伸討論有關。台北地院10日公開柯文哲案判決書，內容詳述謝國樑母親林曼麗曾透過謝國樑與副市長邱佩琳，將200萬元現金送至市長室交給柯文哲。由於該筆款項未列入民眾黨政治獻金帳目，引發外界對「公益侵占」與「私下金流」的強烈質疑。網友表示「這只是單純的長輩捐款，謝國樑也大方承認了，沒什麼好隱瞞的」、「200萬對謝家來說根本是小錢，不需要想得太複雜」、「為什麼捐款要用紙袋裝現金？這明顯是想規避政治獻金法的監管」。

No.9 張麗善｜好評影響力2.52

2026年首度進榜的雲林縣長張麗善，討論度主要來自「美國花生零關稅爭議」。台灣與美國簽署《台美對等貿易協定》後，美國花生將以零關稅進口來台，張麗善對此強烈擔憂，痛批此舉形同「滅農」，並質疑進口花生只要經過加工，就能將產地標示為台灣，「簡直就像灰姑娘瞬間變成白雪公主一樣荒謬」，農業部長陳駿季也回擊：「有些農業縣市首長唱衰台灣農業」、「農業議題不該被政治炒作」，雙方多次隔空交火。網友留言「支持縣長為農民發聲，進口花生價格不到本土一半，農民真的會血本無歸」、「產地標示一定要清楚，不能讓美國花生醬偽裝成台灣產」、「每次到選前就開始造謠滅農，2019年玩過一次現在又來」、「農業部都說會輔導轉作了，不要只會製造恐慌」。

適逢農曆3月，大甲媽祖展開遶境，途中進入雲林西螺大橋時，張麗善與民進黨籍西螺鎮長廖秋萍兩方陣營因接駕位置與掌轎順序爆發推擠衝突。現場混亂畫面在社群媒體廣傳，成為網友熱議的「宮廟政治學」。廖秋萍指控遭縣府人員故意推擠，張麗善則回應現場人潮眾多，當時專心掌轎並不清楚後方狀況。本次話題於4月20日達到高峰，反映出地方政壇在宗教盛事中的角力。網友認為「縣長親自接駕展現對媽祖的誠意，人多推擠在所難免」、「張縣長每年都很有心在推廣雲林宗教觀光」、「神明面前還在搶位子，觀感真的很差」、「明明是宗教活動卻變成政治人物的秀場」。

No.8 王惠美｜好評影響力2.48

彰化縣長王惠美的討論熱度高度集中她與運動部長李洋的互動。4月7日，李洋到彰化出席「和美全民運動館」啟用典禮，王惠美當眾遞交裝有文件的牛皮紙袋給李洋，期盼爭取其他體育建設的經費，但李洋以「總預算未通過」為由當場拒收，此舉引發藍綠陣營激烈辯論，國民黨指責李洋「不近人情」，民進黨則反批藍白陣營卡預算在先。

網友討論「縣長為地方爭取建設是職責，部長當眾拒收太沒風度」、「預算沒過也可以先收件評估，這明顯是政治操作」，也有人指出：「藍白在立法院擋預算，縣長還好意思要錢？這叫情緒勒索」、「公務體系有公文系統，當眾遞紙袋根本是演戲給媒體看」。

2026選戰話題為本月次高聲量，截至4月底，國民黨彰化縣長人選遲遲未定案。鈕則勳認為藍營支持者目前出現一定程度的焦慮，對於黨中央的布局與策略方向也存在疑問，彰化地方政治氛圍呈現「茶壺內風暴」的態勢，相關變化仍可能對整體選情帶來影響。在此情況下，現任縣長王惠美仍具備一定程度的政治能量，建議「只要王惠美能提出明確論述，有助於穩定局勢，對整體情勢維持亦將產生正面效果」。網友討論「王縣長深耕基層，她的意見對接班人選至關重要」、「延後提名可以避免過早內耗，支持縣長決定」、「王惠美是不是想找自己人接班？勸進劉和然感覺很突兀」、「提名一直拖，只會讓民進黨更有機會」。

No.7 張善政｜好評影響力2.75

民進黨中執會於4月正式提名法務部次長（已辭職）黃世杰參選2026桃園市長，將正面挑戰尋求連任的桃園市長張善政。對此，張善政以「不在乎、專注市政」回應，態度相對低調，但也引發藍綠支持者激烈攻防，成為本月聲量最高的焦點議題，占比36.34%。

輿論多聚焦兩人形象與施政風格差異，網友認為，「張善政偏向『教授治校』風格，穩健但不易被攻擊」；也有人指出「黃世杰學歷亮眼，形象與張善政相近，選戰可看性高」。批評聲音則認為「張善政施政過於保守，桃園近年缺乏重大建設」、「支持由較年輕的黃世杰帶來改變」。

至於「不在乎」遭指傲慢，單厚之分析，依照張善政的個性，他並非要挑釁，而是「他幾乎已經當選了」，目前看來，張善政的選情比蔣萬安更穩定。鈕則勳也認為張善政信心滿滿且「認為施政比選舉重要得多」。

在政策面上，桃園市政府宣布自115學年度起，全面補助公私立國中小教科書費用，相關聲量逾2千筆，成為本月重要民生議題之一。該措施被視為張善政推動福利施政的代表作，成功吸引家長關注。輿論一方面肯定「這才是最有感的政策，開學註冊單少那一兩千元真的差很多」、「桃園在教育福利上確實走在六都最前面」；另一方面則質疑「又是大撒幣政策，這些錢如果拿來改善老舊校舍可能更有意義」、「私立學校也補助，感覺是在慷納稅人之慨」。

No.6 黃偉哲｜好評影響力2.64

台南市長黃偉哲4月聲量表現呈現「開高走平」的趨勢。台南亞太棒球場國際棒球訓練中心成棒主球場啟用，卻在4月初爆發招標爭議，導致長期配合的攤商被迫停業，引發大批球迷不滿。隨著輿論升高，黃偉哲過去的言論也被翻出。當時，黃偉哲接受廣播節目採訪，針對球場交通問題回應「So what」，遭網友解讀為對市民問題「態度傲慢」，輿論迫使黃偉哲3日親自道歉並澄清該發言是指「解決交通問題是市府責無旁貸的事」。網友認為「市長已經道歉並要求體育局檢討，願意面對問題並修正招標程序，值得肯定。」「So what 的原意被斷章取義了，看完整段訪談就知道他是在說交通問題市府會扛起來。」「市府看到人潮就想收割攤商利益，吃相難看，完全不尊重在地深耕的球團」。

4月中旬，總統賴清德回台南出席祀典大天后宮春祭大典，黃偉哲全程陪同，而下屆市長熱門人選謝龍介與陳亭妃罕見同台，引發媒體與網友的討論。網友指出：「黃偉哲這幾年雖然低調，但台南的建設確實有在動，陳亭妃接棒應該很穩。」「台南人還是看實績，黃偉哲路線如果能延續，對民進黨選情是有利的。」「亞太球場這波操作真的傷到年輕球迷的心，謝龍介這次真的有機會翻盤。」「黃偉哲太飄了，台南真的欠一次政黨輪替，讓民進黨知道不能隨便派人都能當皇帝。」

No.5 侯友宜｜好評影響力2.60

新北市政府提供

4月中旬《美麗島電子報》公布最新民調，當新北市長選戰呈現藍綠對決時，國民黨李四川與民進黨蘇巧慧的支持度僅差1%，呈現極度膠著。輿論高度關注新北市長侯友宜的接班布局，以及他對李四川的助選力道是否足以拉開差距，相關聲量占24.68%。引起網友討論「川伯在高雄和台北的政績有目共睹，接手新北最穩」、「侯友宜如果全力加持，李四川的贏面還是很大」、「新北讓國民黨執政16年了，最近官僚氣息太重，該換黨做做看」、「蘇巧慧的適任度已經超過李四川，藍營在新北的優勢正在消失。」

另一波討論集中在侯友宜4月初宣布，自2026年8月起，新北市國中小營養午餐全面免費。蘇巧慧陣營稱侯友宜跟進其政見，而藍營議員則質疑蘇巧慧的預算估算不實，雙方在政策落實與財政紀律上激烈交鋒。網友留言「不管誰的政見，只要能減輕家長負擔、照顧孩子健康就是好政策」、「侯市長執行力強，直接宣布實施日期，比只會喊口號的參選人實在」、「選舉到了才在撒幣，這筆預算從哪裡來？會不會排擠其他建設？」

No.4 高虹安｜好評影響力2.51

新竹市長高虹安本次區間聲量逾6成集中於與民眾黨前不分區立委李貞秀相關爭議。李貞秀在直播中爆料，指高虹安曾收受柯文哲700萬元，4月13日遭民眾黨中評會決議開除黨籍。相關風波尚未平息，又遭媒體揭露其為當年檢舉高虹安助理費案的「吹哨者」之一，進一步引發輿論熱議。網友留言「敢做敢當，看不過去高虹安為了私利傷害民眾黨，支持舉報」、「終於有人說實話了，這才是真正的黨內清道夫」、「為了保住立委位子不擇手段，這種背骨仔爆料可信度堪慮」、「高虹安長期被綠營批鬥，李貞秀身為同黨立委竟然還背後捅刀」。

儘管高虹安深陷官司與黨內風波，但並未影響到高虹安的選情。美麗島電子報董事長吳子嘉16日接受資深媒體人平秀琳主持的節目專訪時直言「高虹安應該會贏，輸的機會不大」，並認為民進黨前立委莊競程在新竹市「不可能贏」。媒體人單厚之分析指出，國民黨沒有要提名，民進黨提不出像樣的人，所以變成高虹安一支獨秀。鈕則勳認為「高虹安有一定程度的政治魅力，莊競程相對弱一些，所以高虹安的勝率其實非常高」。網友表示「新竹人看的是施政成果，高虹安在基層體育和建設上的努力有目共睹」、「大罷免失敗後，高的民調反而橫掃新竹，證明市民不吃政治操作這一套」、「貪污案還沒定讞，這種人還能有高民調？新竹人的標準令人費解」、「市府只會做表面功夫，實際建設如景觀步道被批得一塌糊塗」。

No.3 陳其邁｜好評影響力2.41

翻攝FB／陳其邁

被稱為暖男市長的高雄市長陳其邁，4月份在好評影響力指標中位居各縣市首長之末，主要原因來自高雄市議會開議期間的爭議事件。國民黨議員陳麗娜針對仁武區澄清巷違建拆遷案，在議事廳向陳其邁下跪陳情，要求延緩拆遷，當場遭陳其邁強硬回應，指該處涉及建商招待所，並批評相關行為為「非法關說」，雙方隨即爆發激烈口角並互控誹謗，後續引發網路高度關注，相關聲量占比逾19%。

網友表示「市長太冷血，居民只是想要多幾天搬家時間，有必要這樣羞辱人嗎？」「用建商招待所來抹黑弱勢住戶，根本是移花接木的烏賊戰術」；支持派認為「支持市長依法行政，違建本來就該拆，不能因為有議員關說就轉彎」、「市長守住法治底線，拒絕關說的態度很帥」。至於此事件是否影響陳其邁的個人形象？單厚之指出，站在市長的角度，沒辦法因人設事，「如果這個例子開了，下一個再下跪，要怎麼辦？」他認為下跪事件屬個案，對高雄選情影響有限，選民在評估市長人選時，仍將以行政能力與治理表現作為主要考量，而非僅因一時情緒或同情因素改變投票選擇。

在陳其邁擔任市長期間，高雄市靠演唱會經濟與IP觀光行銷帶動聲量，但議員白喬茵質詢時指出，陳其邁的施政滿意度雖高，但市民對於經濟發展無感，高雄市的個人所得為六都墊底。陳其邁對此回應高雄正處於「產業轉型陣痛期」，並強調若不推動半導體與AI產業轉型將死路一條。鈕則勳對此表示，絢爛煙火的背後，如果只成全市長的政治前途，恐怕引發市民的相對剝奪感。加上相較於前幾任高雄市長，賴瑞隆的個人魅力並不高，若陳其邁能在卸任前擬定方針，或攜手賴瑞隆設法提升國民所得，正視弱點並改進，才能讓市民有感。

網友討論「轉型本來就需要時間，台積電進駐後帶動的效應會慢慢顯現」、「演唱會確實帶動了觀光產值，總比以前死氣沉沉好」、「整天只會搞演唱會跟辦活動，夜市攤商忙死但所得沒增加，根本是包裝出來的神話」、「高雄退回石器時代了嗎？弄個恐龍樂園就能解決經濟問題？」

No.2 盧秀燕｜好評影響力2.67

台中市長盧秀燕的網路聲量主要集中於台中某國小教練性侵案。根據監察院資訊，台中市某國小棒球教練疑性侵多名學童，受害學生據傳超過50人。此事件相關聲量最高日為4月8日的17,358筆，當天為盧秀燕首度針對案件公開說明，她指出檢方調查發現，受害人數存在重複計算情形，市府將持續釐清實際人數並強調嚴懲不貸。相關發言引發社會對其「媽媽市長」形象與校園安全處理態度的激烈討論。

網友留言「這不是疏失而是系統性失職，市府第一時間還在算數字，根本是搞錯重點。」「支持市長釐清真相，數據精確才能對症下藥。」「市府主動移送並要求重判，展現了保護孩子的決心。」鈕則勳認為：「盧秀燕沒有選黨主席之後，對於相關議題的掌握度其實都不高」，也因此聲量一直落後台北市長蔣萬安。

本月關於盧秀燕的另一波聲量來自辣椒水事件。4月17日晚間，民眾黨前主席柯文哲在台中逢甲夜市驚傳遭不明人士噴辣椒水，事後調查發現台中市警局分局長因測試裝備不慎導致柯文哲一行人遭嗆，盧秀燕於21日重申紀律重要性，認為分局長第一時間未坦誠說明是誠信問題，隨即將其調離現職，展現果斷治軍但也被質疑懲處過重。網友認為：「盧秀燕夠果斷！警察第一時間說謊就是紀律問題，拔官處分才能重整警界風氣。」「這只是操作失誤的烏龍，卻被無限上綱到政治惡鬥，懲處完全不成比例。」

至於2028年總統大選，民眾黨議員江和樹23日公開喊話「台中該出一個總統」，表態支持盧秀燕參選，此舉引發藍白合的政治聯想，也讓盧秀燕在地方政壇的跨黨派影響力成為網路熱議焦點。網友表示：「台中確實該出一個總統了！盧秀燕施政穩健，是藍白合作的最大公約數」。

No.1 蔣萬安｜好評影響力2.86

台北市政府提供

台北市政府提供

4月的聲量及好評影響力冠軍皆為台北市長蔣萬安拿下。討論話題核心高度集中於「2026選戰佈局」與「施政攻防」，特別是民進黨傳出擬派民進黨不分區立委沈伯洋參選台北市長，引發極高討論熱度。

此議題源於政論節目與週刊爆料，指民進黨高層評估蔣萬安在年輕族群與中間選民仍有破綻，擬派出具備「抗中保台」與「資訊戰專家」標籤的沈伯洋出戰。聯電創辦人曹興誠表示「只要公開辯論蔣萬安就會露出馬腳，是民進黨內唯一能把蔣萬安拉下馬的人」，但單厚之認為，不管在政治資歷或市政熟悉度上，沈伯洋都遠不及蔣萬安，根本沒有辯論的必要。他說：「我覺得蔣萬安的狀況來講，我連修理你們的機會，我都不要了」。

單厚之也指出「民進黨不是沒人，只是不願意出來」，才會由沈伯洋出馬。鈕則勳則說：「蔣萬安有一定的實力，所以綠營在尋找台北市長人選的過程中處處卡關」。他指出蔣萬安的人設剛柔並濟，一方面對綠營拋出的議題，都敢直球對決，加上三寶爸、免費營養午餐等柔性人設也很強，沒有選擇之下，導致沈伯洋不得已出馬挑戰蔣萬安。

網友：「沈伯洋可以把台北市的資訊安全跟防衛意識帶起來」、「終於有人可以戳破蔣萬安的書生包裝了」、「這組合很有趣，是數位與傳統的對決」、「民進黨是沒人了嗎？派一個只會講認知作戰的？」、「蔣萬安躺著選都能贏沈伯洋」、「台北市選民沒那麼好騙，沈的仇恨值太高」。

本月次高聲量來自於蔣萬安在議會面對民進黨議員連番質詢「你是不是中國人？」以及對「鄭習會」的看法。蔣萬安採取強硬姿態，多次反問議員「難道賴清德不能代表全台灣？」並強調自己是「台灣人，也是中華民國國民」。這段影片在YouTube與TikTok快速傳播，形成極端的輿論兩極化。網友表示「萬安這次硬起來了，回嗆得好」、「議員只會問這種意識形態問題，不累嗎？」「這才是我們要的藍營共主，不卑不亢」、「又在玩文字遊戲，不敢正面回答」、「蔣家後代講這種話真的很諷刺」、「台北市長不關心市政，只會跟議員吵架」。

聲量第三高話題則是蔣萬安的城市治理危機。台北市長蔣萬安9日到市議會施政報告，民進黨議員王閔生、林亮君指出，台北市在10年內流失了相當於一個大安區的人口數。此外，多個行政區出現嚴重的鼠患問題，網友將此與蔣萬安的「安」字結合，戲稱為「安鼠之亂」，質疑其施政只重表面宣傳，卻無法解決高房價導致的人口外流與基礎環境衛生。激發網友討論「房價貴到住不起，人口當然流失」、「每天只會拍帥照，老鼠都爬到餐桌上了」、「人口流失是全台灣的問題，不該只怪台北」、「老鼠問題是長年積弊，蔣萬安才上任多久？」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年4月1日至2026年4月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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