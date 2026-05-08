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北市啟用戶外負壓吸菸室 全國首創
西門商圈是北市第一個常態性無菸商圈，市長蔣萬安昨宣布啟用全國第一處戶外負壓吸菸區，並表示這是北市推動「無菸城市」的重要里程碑，象徵打造更友善、健康公共環境上再向前邁進一步。
多數市民認為，定點吸菸問題不大，關鍵應解決邊走邊吸菸的問題。
北市研考會昨公布新民調，九成六市民支持擴大無菸環境管理，近九成市民認為設指定吸菸區有助於減少二手菸，另有百分之八十五點七的民眾支持在公共空間設置戶外吸菸室，多數市民支持兼顧秩序與引導的管理模式。
衛生局指出，北市新設指定吸菸區五月宣導、六月開始稽查，西門町設三處戶外負壓吸菸室，中正區的行一大客車停車場也設置一處負壓吸菸室；心中山線形公園已全面禁菸，設有一處負壓式吸菸區，都可避免吸菸室內的二手菸外溢到戶外。開放皆為上午八時至晚間十二時。
新工處長林昆虎表示，以西門町中華路上最大的戶外負壓吸菸室為例，室內空間是以容納十六人設計，吸菸室上方設置有負壓裝置，中間則有丟擲菸灰、菸蒂處，民眾如果吸菸，就會將煙排入。
蔣萬安昨視察西門町兩座戶外負壓吸菸室，市府沿途設有超大型無菸商圈看板外，也都有禁菸標誌，有來自美國的觀光客說，因為本身不吸菸，讓吸菸者有吸菸區，其他人旅遊不用聞菸味，是很棒的做法。
研考會主委殷瑋表示，目前西門及中山商圈等五座戶外負壓吸菸室的開放時間，先設定上午八時到晚上十二時，也希望大家在這運轉期間，給市府建議，讓市府能整體評估；未來北市一定也會有更多的吸菸區，隨著吸菸區的逐階段、逐區推廣，也會有更多的禁菸公告慢慢出現。
衛生局表示，全市截至四月卅日前，共有一八三處吸菸區，為方便民眾查找吸菸區，台北通App建置有北市公開的「指定吸菸區地圖」。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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