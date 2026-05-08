聽新聞
0:00 / 0:00

商圈響應台北市府推動無菸城市 促加強管理

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫等人，帶領商圈店家共同響應無菸商圈，但地方也憂心負壓吸菸室到深夜管理不易等問題，目前里幹事管理外，警方也加強巡邏，地方建議吸菸室規範要訂得更細節，例如不得飲食，才不會留下垃圾。

負壓吸菸室從上午八時開放到晚間十二時，劉家鑫直言，地方商家都支持市府推無菸商圈，但也擔心晚間管理問題，例如，會不會變街友聚集？地方都有跟市府反映，目前請警察局加強巡邏、市府會有保全晚間十二點來鎖負壓吸菸室的門，但開放時間及相關管理機制，市府也允諾滾動檢討。

西門里長葉敏惠表示，未來的確管理會是最大問題，因西門町街友很多，負壓吸菸室開放到半夜十二點，目前北市府是請十二區里幹事來管理，但這非長久之計，建議可以外包。

另外，市府目前請警察局加強巡邏，但以轄區的漢中派出所為例，每天案件數高達百件以上，已經很繁重，後續管理絕對要分工清楚，管理好才不會發生問題。

她認為，吸菸室清潔維護也最好外包，外面的環境再由環保局負責，否則環保局清潔人力目前已相當辛苦，還有應該規範不得在吸菸室飲食，才不會留下垃圾，目前吸菸室規範只有開放使用時間，應該白紙黑字訂定更明確。

警察 西門町 北市

延伸閱讀

北市設負壓吸菸室 民團：室內先全面禁菸

她怨西門町吸菸室太小又限時 網轟：難道要大又舒服？

鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

「南鼠北送」掀論戰 南市議員怒問環保局是台南還是高雄？

相關新聞

北市啟用戶外負壓吸菸室 全國首創

西門商圈是北市第一個常態性無菸商圈，市長蔣萬安昨宣布啟用全國第一處戶外負壓吸菸區，並表示這是北市推動「無菸城市」的重要里程碑，象徵打造更友善、健康公共環境上再向前邁進一步。

商圈響應台北市府推動無菸城市 促加強管理

北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫等人，帶領商圈店家共同響應無菸商圈，但地方也憂心負壓吸菸室到深夜管理不易等問題，目前里幹事管理外，警方也加強巡邏，地方建議吸菸室規範要訂得更細節，例如不得飲食，

汐止警察志工逾9成是女性 議員母親節前送康乃馨致意

汐止警分局在各個派出所都有警察志工協助各項警政工作，無論是為民服務諮詢、協助報案引導、關懷弱勢族群等等，值得一提的是，在汐止146位警察志工，有超過9成都是女性志工，也因為母親節就快到了，新北市議員張

手作康乃馨卡片 汐止區保新里長輩歡慶母親節

汐止區保新里銀髮俱樂部，固定每個星期四辦老人共餐，並且安排老師教跳舞、運動，因為這個星期日就是母親節，今(7)日的手作課程就特別教長輩做康乃馨卡片，用巧手發揮創意，做出自己獨一無二的卡片，老人家好開心

大貨車運將注意 淡江大橋假日管制15噸以上貨車通行

配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局規畫實施假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上貨車通行的管制措施，避免大型車輛與觀光車潮交織，提升整體交通安全與順暢。

北市無菸城市「負壓式吸菸室」今啟用 藍議員喊話應廣設

台北市長蔣萬安力推無菸城市，西門町等處的負壓室吸菸區今天啟用。國民黨議員林杏兒等議員今在議會提案，應該廣設吸菸區域、設計相關App；衛生局長黃建華回應，5處負壓式吸菸區今啟用，另吸菸區地圖可上台北通查

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。