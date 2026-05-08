商圈響應台北市府推動無菸城市 促加強管理

北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫等人，帶領商圈店家共同響應無菸商圈，但地方也憂心負壓吸菸室到深夜管理不易等問題，目前里幹事管理外，警方也加強巡邏，地方建議吸菸室規範要訂得更細節，例如不得飲食，才不會留下垃圾。

負壓吸菸室從上午八時開放到晚間十二時，劉家鑫直言，地方商家都支持市府推無菸商圈，但也擔心晚間管理問題，例如，會不會變街友聚集？地方都有跟市府反映，目前請警察局加強巡邏、市府會有保全晚間十二點來鎖負壓吸菸室的門，但開放時間及相關管理機制，市府也允諾滾動檢討。

西門里長葉敏惠表示，未來的確管理會是最大問題，因西門町街友很多，負壓吸菸室開放到半夜十二點，目前北市府是請十二區里幹事來管理，但這非長久之計，建議可以外包。

另外，市府目前請警察局加強巡邏，但以轄區的漢中派出所為例，每天案件數高達百件以上，已經很繁重，後續管理絕對要分工清楚，管理好才不會發生問題。

她認為，吸菸室清潔維護也最好外包，外面的環境再由環保局負責，否則環保局清潔人力目前已相當辛苦，還有應該規範不得在吸菸室飲食，才不會留下垃圾，目前吸菸室規範只有開放使用時間，應該白紙黑字訂定更明確。