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手作康乃馨卡片 汐止區保新里長輩歡慶母親節
汐止區保新里銀髮俱樂部，固定每個星期四辦老人共餐，並且安排老師教跳舞、運動，因為這個星期日就是母親節，今(7)日的手作課程就特別教長輩做康乃馨卡片，用巧手發揮創意，做出自己獨一無二的卡片，老人家好開心。
再過幾天就是母親節，甜鑫老師不但帶著長輩跳舞，也教他們手作康乃馨卡片，材料發下去，一人一份，長輩們低頭忙著手作，當天新北市議員白珮茹服務處也來和大家同樂，陪伴長輩們一起diy，將花瓣一片片的黏貼上去，再搭配顏色，營造出立體感，還有貼上各色的珠珠點綴，至於袋子的部分，上頭用緞帶打個漂亮的蝴蝶結，現場阿公阿嬤展現創意，用巧手做出自己獨一無二的康乃馨卡片，最後開心的拿著自己的成品走秀。
保新里長吳明道表示，今天銀髮俱樂部配合這星期日剛好是母親節，甜鑫老師帶著長輩製作母親節卡片，準備的手作不會太簡單，但也不會太難，每位長輩都做的很開心，也預祝全天下的媽媽們母親節快樂。
新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝提到，今天剛好是保新里的共餐活動，里長跟老師非常的用心，在母親節前夕還安排手作卡片的活動，很榮幸今天可以代表議員來跟長輩們互動，一起手作卡片，非常的有紀念價值，長輩們能透過活動，動手玩創意是非常有趣的一件事，也祝福所有的媽媽們母親節快樂，辛苦了。
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