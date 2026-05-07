汐止警察志工逾9成是女性 議員母親節前送康乃馨致意

汐止警分局在各個派出所都有警察志工協助各項警政工作，無論是為民服務諮詢、協助報案引導、關懷弱勢族群等等，值得一提的是，在汐止146位警察志工，有超過9成都是女性志工，也因為母親節就快到了，新北市議員張錦豪在今(7)日警察志工年度在職訓練，特地前往致贈康乃馨，祝志工媽媽母親節快樂。

母親節就要到了，新北市議員張錦豪帶著康乃馨，除了到中正老街發送給買菜的婆婆媽媽，也到汐止警分局，要利用警察志工年度教育訓練，志工媽媽們都聚在一起的時候，來祝他們母親節快樂，上完課頒完獎，最後由新北市議員張錦豪將一朵朵的紅色康乃馨送到每位媽媽的手中，讓大家好開心，直說等好久，而且邊送還有人要求要一起合照，場面溫馨又熱鬧。

新北市議員張錦豪表示，今天是警察志工汐止中隊在警分局舉辦在職訓練，今天特地來關心，除了平時志工們辛苦協勤，剛好五月母親節前夕，特地帶了康乃馨來祝福每位志工，感謝他們的辛苦之外，也祝他們母親節快樂，同時也感謝所有的警察同仁，相當的辛苦，今天警察局副局長也來到這裡勉勵、祝福大家。

新北警察志工汐止中隊長許崇修提到，今天是新北市警察志工汐止中隊在職訓練，汐止警分局的警察志工有146位，全員到齊參加一年一度的在職訓練，在課程結束後，也謝謝張錦豪議員特別來送康乃馨。

許崇修指出，警察志工146位，其中男生大概只有10幾位而已，超過九成都是女生志工，當然也歡迎更多的兄弟來當志工，一起為汐止治安貢獻一份力量。

警察志工說，已經當了大約18年的志工，這當中自己也學到很多在家庭不知道的東西，平時會在派出所輪值，有民眾來會幫忙引導還有關心，然後交給值班的警員，今天來做在職訓練，很開心可以拿到康乃馨。