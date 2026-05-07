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大貨車運將注意 淡江大橋假日管制15噸以上貨車通行

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局規畫實施假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上貨車通行的管制措施，提醒司機朋友留意改道路線。圖／新北市交通局提供
配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局規畫實施假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上貨車通行的管制措施，提醒司機朋友留意改道路線。圖／新北市交通局提供

配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局規畫實施假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上貨車通行的管制措施，避免大型車輛與觀光車潮交織，提升整體交通安全與順暢。

交通局指出，考量通車初期漁人碼頭周邊人車眾多，為保障遊客安全，假日中午12時至晚間9時將同步禁止15噸以上大貨車行駛淡水區中正路2段51巷，並實施淡江大橋禁行管制，請大貨車駕駛人務必提前改道關渡橋。

假日管制期間，由三芝往八里方向行駛的15噸以上大貨車，請改行台2線、台2乙線，經關渡橋銜接台15線通行；行駛台61線的車輛請由「八里二」或「八里三」匝道駛出，改道台15線並經關渡橋通行。

行駛台64線的車輛也請由「五股一」匝道駛出，經成泰路銜接龍米路，上關渡橋後再轉台2乙線及台2線往三芝方向行駛。各主要路段與節點均已設置明確導引標誌，請大貨車駕駛人依標誌行駛。

交通局強調，淡水市區沙崙路及中正路原本即為大貨車通行管制區域，淡江大橋通車後仍維持禁行規定。呼籲大貨車駕駛人遵守管制時段，避免超速、搶快或違規行駛，共同維護用路安全與交通順暢。

淡江大橋 八里

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