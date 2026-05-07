快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

北市無菸城市「負壓式吸菸室」今啟用 藍議員喊話應廣設

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會今天安排審查議員提案。記者林佳彣／攝影
北市議會警政衛生委員會今天安排審查議員提案。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安力推無菸城市，西門町等處的負壓室吸菸區今天啟用。國民黨議員林杏兒等議員今在議會提案，應該廣設吸菸區域、設計相關App；衛生局長黃建華回應，5處負壓式吸菸區今啟用，另吸菸區地圖可上台北通查詢。該案送市府研議辦理。

議員林杏兒今在議會警政衛生委員會提案，台北市未來推動「無菸城市」應考慮以商業區、商圈、夜市等人口密集區域，依各地區人口流動數據，優先規畫適量的吸菸區域，並考慮仿照日本東京都設置「喫煙所」（吸菸包廂），配備空氣清淨設備，同步設計吸菸區資訊的APP，方便吸菸者查詢，兼顧吸菸者與非吸菸者權益。

林杏兒說，休議期間，市府也有積極作為，但她認為負壓式吸菸室顯然有點少；既然要無菸城市，不該淪為一個特定區，其他還可以開放，應該廣設。另外，負壓式吸菸室開放有時間限制，凌晨0時至上午8時關閉，期間吸菸者該去哪吸菸。

衛生局長黃建華回應，衛生局已經依照人潮密集的區域，在西門商圈、心中山，以及行一停車場都有設置負壓吸菸室，5座今天開放。目前是採分階段啟動，熱點先行，推動吸菸區在指定區、行走不吸菸的觀念。

黃建華說，已建置指定吸菸區的地圖，透過「台北通」App、「台北城市儀表板」也可看到。民眾依據地圖找到指定吸菸區的位置，同時兼顧吸菸跟非吸菸者民眾的要求，並維護周邊的生活品質。另已制定台北市吸菸區設置管理要點，訂定負壓式吸菸區的設置原則跟標準。衛生局會持續往下一個階段，也會根據區域特性做後續建置。 

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

西門町 林杏兒 蔣萬安 台北

相關新聞

管理成問題？全國首創負壓吸菸室 西門町店家、地方都支持但吐隱憂

北市府選定西門町當無菸商圈，創全國首間負壓吸菸室，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫等人帶領商圈店家共同響應無菸商圈，但地方也憂心管理不易等問題，包括是否難禁邊走邊吸菸，遊民聚集在吸菸室等，警方目前

手作康乃馨卡片 汐止區保新里長輩歡慶母親節

汐止區保新里銀髮俱樂部，固定每個星期四辦老人共餐，並且安排老師教跳舞、運動，因為這個星期日就是母親節，今(7)日的手作課程就特別教長輩做康乃馨卡片，用巧手發揮創意，做出自己獨一無二的卡片，老人家好開心

大貨車運將注意 淡江大橋假日管制15噸以上貨車通行

配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局規畫實施假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上貨車通行的管制措施，避免大型車輛與觀光車潮交織，提升整體交通安全與順暢。

北市無菸城市「負壓式吸菸室」今啟用 藍議員喊話應廣設

台北市長蔣萬安力推無菸城市，西門町等處的負壓室吸菸區今天啟用。國民黨議員林杏兒等議員今在議會提案，應該廣設吸菸區域、設計相關App；衛生局長黃建華回應，5處負壓式吸菸區今啟用，另吸菸區地圖可上台北通查

三峽火化場興建停車場案 議員轟市府偷渡禮廳！預算延後討論

新北市民政局有意在三峽火化場旁土地興建停車場、冰櫃、牌位區與禮廳，預計由市庫支付2205萬元取得用地，案件送議會審議，但多名在地議員質疑當初大會討論預算時，決議可蓋停車場，但不能有相關殯葬設施，質疑市

用愛縫補受創的童心 寄養家庭張靜純獲新北模範母親

母親節將至，獲頒新北市模範母親的張靜純家住中和，擔任新北寄養媽媽23年，前後共照顧23位寄養童，目前家中還有3位。寄養童當中有些難置兒，甚至是「毒寶寶」，但張靜純用全心的愛來縫補寄養童的缺陷，視如己出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。