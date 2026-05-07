北市無菸城市「負壓式吸菸室」今啟用 藍議員喊話應廣設

台北市長蔣萬安力推無菸城市，西門町等處的負壓室吸菸區今天啟用。國民黨議員林杏兒等議員今在議會提案，應該廣設吸菸區域、設計相關App；衛生局長黃建華回應，5處負壓式吸菸區今啟用，另吸菸區地圖可上台北通查詢。該案送市府研議辦理。

議員林杏兒今在議會警政衛生委員會提案，台北市未來推動「無菸城市」應考慮以商業區、商圈、夜市等人口密集區域，依各地區人口流動數據，優先規畫適量的吸菸區域，並考慮仿照日本東京都設置「喫煙所」（吸菸包廂），配備空氣清淨設備，同步設計吸菸區資訊的APP，方便吸菸者查詢，兼顧吸菸者與非吸菸者權益。

林杏兒說，休議期間，市府也有積極作為，但她認為負壓式吸菸室顯然有點少；既然要無菸城市，不該淪為一個特定區，其他還可以開放，應該廣設。另外，負壓式吸菸室開放有時間限制，凌晨0時至上午8時關閉，期間吸菸者該去哪吸菸。

衛生局長黃建華回應，衛生局已經依照人潮密集的區域，在西門商圈、心中山，以及行一停車場都有設置負壓吸菸室，5座今天開放。目前是採分階段啟動，熱點先行，推動吸菸區在指定區、行走不吸菸的觀念。

黃建華說，已建置指定吸菸區的地圖，透過「台北通」App、「台北城市儀表板」也可看到。民眾依據地圖找到指定吸菸區的位置，同時兼顧吸菸跟非吸菸者民眾的要求，並維護周邊的生活品質。另已制定台北市吸菸區設置管理要點，訂定負壓式吸菸區的設置原則跟標準。衛生局會持續往下一個階段，也會根據區域特性做後續建置。

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