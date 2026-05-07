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三峽火化場興建停車場案 議員轟市府偷渡禮廳！預算延後討論

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北三峽火化場。本報資料照片、圖／新北民政局提供
新北三峽火化場。本報資料照片、圖／新北民政局提供

新北市民政局有意在三峽火化場旁土地興建停車場、冰櫃、牌位區與禮廳，預計由市庫支付2205萬元取得用地，案件送議會審議，但多名在地議員質疑當初大會討論預算時，決議可蓋停車場，但不能有相關殯葬設施，質疑市府「偷渡設施」違背議會先前審查預算時的附帶決議。主席、副議長陳鴻源裁示「延後討論」。

民政局長林耀長表示，市府預計在5月底、6月初與地主討論用地取得事宜，三峽火化場周邊停車空間不足問題迫切，希望透過增設立體停車場改善交通動線。

新北市議員林銘仁質疑，議會先前審查預算已限定該用地僅能作為停車場使用，但市府此次送交議會的計畫，卻仍納入禮廳等殯葬設施，白紙黑字的大會決議，口頭說尊重，實際上卻不尊重，要求民政局將禮廳、牌位區與冰櫃等內容全部刪除，否則應將預算退回。

林銘仁強調，停車場大家都支持，但市府把殯葬設施偷偷包進來，他要求市府修正計畫內容，僅保留停車場，林耀長回應「朝這個方向努力」、「仍有需求存在」，林銘仁不滿表示，議會已經決議還需要努力什麼，請直接遵守，如果願意把殯葬設施縮回去，才有討論空間

新北市議員蘇泓欽也說，議會從未授權增設殯葬設施，不能說蓋停車場，順便蓋5%的禮廳、牌位區，地方已承受火化場與垃圾焚化爐等設施，如今又新增禮廳，不能因為板橋殯儀館蓋不起來，就一直往三峽塞。

林耀長表示，目前冰櫃需求相當迫切，現階段「旺日」，部分大體甚至需暫置臨時貨櫃，對亡者並不尊重，因此希望在興建時一併納入少部分牌位區與冰櫃空間，目前這處停車場規畫包含3間小型禮廳。

林耀長說，該建物是利用現有火化場道路規畫動線，對周邊影響最小，市府已向地方召開說明會、拜訪周邊里長，評估影響有限。

林耀長強調，新北市去年死亡人數約3萬人，未來恐增至5萬3000人，牌位區、禮廳及冰櫃空間需求將持續增加。

新北市議員林國春則認為，疫情期間不少活動中心、大型集會場所也曾作為治喪空間，為什麼29區活動中心不能辦？若民眾可接受簡化儀式、火化後再辦追思，或許能降低集中式殯葬設施壓力。

林耀長表示，目前活動中心並未禁止辦理相關儀式，三峽也有活動中心有舉辦相關儀式，市府也鼓勵「先火化再辦告別式」的新型態追思方式，但仍需尊重家屬習俗與宗教需求。副議長陳鴻源最後裁示，本案延後討論。

停車場 議員 三峽

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