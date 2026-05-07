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管理成問題？全國首創負壓吸菸室 西門町店家、地方都支持但吐隱憂

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午宣布西門無菸商圈戶外負壓吸菸室啟用，中午不到，已經有相當多吸菸民眾使用。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午宣布西門無菸商圈戶外負壓吸菸室啟用，中午不到，已經有相當多吸菸民眾使用。記者林麗玉／攝影

北市府選定西門町當無菸商圈，創全國首間負壓吸菸室，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫等人帶領商圈店家共同響應無菸商圈，但地方也憂心管理不易等問題，包括是否難禁邊走邊吸菸，遊民聚集在吸菸室等，警方目前加強巡邏。

「白天比較不會有管理問題，比較擔心晚間時段。」劉家鑫說，地方商家都支持市府推無菸商圈，對於吸菸室管理？會不會變遊民聚集？先前地方都有跟市府反映，目前是請警察局加強巡邏、市府會有保全晚間十二點來鎖負壓吸菸室的門，但開放時間及相關管理機制，市府也允諾滾動檢討，如遇管理上的疑慮，也會再來跟市府反映修正。

北市西門里長葉敏惠表示，未來的確管理會是最大問題，因西門町遊民很多，負壓吸菸室開放到半夜十二點，目前北市府是請十二區里幹事來管理，但她認為這非長久之計，建議可以外包。

另外，市府目前是請警察局加強巡邏，但以轄區的漢中派出所為例，每天案件數高達百件以上，警察的業務已經很繁重，認為後續管理絕對要分工清楚，管理好才不會發生問題。

至於後續清潔維護，她認為，這部分最好也是外包，吸菸室內外包清潔，外面的環境再由環保局負責，否則西門町目前已經有徒步區、垃圾桶等，尤其晚上攤販多，環保局清潔人力相當辛苦，還有應該規範不得在吸菸室飲食，也才不會留下垃圾，市府應該將規定訂定更清楚，目前吸菸室規範只有開放使用時間，應該白紙黑字將規範訂定更明確。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

西門町 遊民 北市府

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