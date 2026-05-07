用愛縫補受創的童心 寄養家庭張靜純獲新北模範母親

母親節將至，獲頒新北市模範母親的張靜純家住中和，擔任新北寄養媽媽23年，前後共照顧23位寄養童，目前家中還有3位。寄養童當中有些難置兒，甚至是「毒寶寶」，但張靜純用全心的愛來縫補寄養童的缺陷，視如己出的照顧，循循善誘的開導，讓寄養童走上正軌。

日前張靜純獲得新北市模範母親的表揚，其中一位寄養童小明已長大成人，特地趕來現場獻花。小明說，沒有張媽媽就沒有今日的他，她是心目中最偉大的媽媽。

張靜純民國92年加入新北市家扶中心寄養家庭的行列，她說因為孩子都已陸續長大，她要將母愛移轉給其他有需要的人，這份決定也獲得先生、公婆和2個親生兒子的支持，在家人的愛與包容之下，張靜純的家成為了無數失依兒少的避風港。

張靜純加入寄養行列後，積極參與家扶中心的專業訓練，理解寄養童的偏差行為無論是偷竊、說謊、自我傷害或情緒失控，往往是內心創傷的投射與無聲的吶喊，她摒棄威權式的打罵教育，與先生確立了「同理需求、原則規範」的教養方針。

新北市家扶中心督導范淑芬表示，小明（化名）因是父母吸毒後遺症，2、3歲時常會不自覺地用頭撞牆，曾被第一個寄養家庭「退貨」，但張靜純卻願意承擔，用加倍的愛細細的呵護。小明在學校因個性關係，常與同學爆發衝突，張靜純幾乎每周都要到校面對老師，並向其他家長賠不是，但她始終沒有透露小明是寄養童，而是當成自家的孩子在教育，要讓小明知道，是真正愛他的母親。

小明有天告訴寄媽張靜純說，生母曾拿刀刺他，因此他恨生母，張靜純開導他說，是因為母親生病了，要體諒她，不要有恨。小明在寄媽的包容和薰陶下，逐漸褪去了暴躁的脾氣，寄養多年後，小明在國一轉到大同育幼院，但逢年過節或寒暑假，張靜純會接回家一起居住，甚至吃團圓飯，就像家人一樣。

小明後來報考軍校，擔任職業軍人5年，存了第一桶金，也學了水電專業技能，退伍後和朋友一起從事水電工作。在獲知寄媽榮獲新北市模範母親之後，他專程前來會場獻花，一起上台接受新北市長侯友宜頒獎表揚。

社會局長李美珍表示，新北的寄養家庭都很有愛心，她們用高度的教養智慧和寬厚的包容心，來照顧每一位寄養童，引導孩子走向人生的正軌，有時與寄養童的關係，比親生還親，像張靜純女士這樣，用母親的溫暖，融化孩子的冰山，在她的悉心澆灌下，二十多株曾經枯萎的幼苗重新成長茁壯，榮獲模範母親實至名歸。