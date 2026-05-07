影／北海岸媽祖文化祭將登場 金包里二媽回野柳媽祖洞祭典尋根

「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」今天在新北市府開說明會，5月16日起陸續展開，串聯藝文展演、公益活動、行腳參與、國際交流、集章互動、在地美食及主題祭典等多元內容。最後壓軸登場的是「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，信眾隨神轎徒步回娘家尋根。

副市長劉和然於記者會表示，北海岸傳奇媽祖文化祭不只是地方重要的宗教盛事，更是新北市宗教文化節重要代表活動之一。透過「開基二媽．聖蹟尋根」主題，盼望讓更多民眾從信仰出發，看見地方歷史、文化脈絡與人情風景，也讓媽祖守護地方、凝聚人心的精神，持續在北海岸發光發熱。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，今年活動自5月13日起開放報名，有「心靈行腳」與「隨轎行腳」兩種參與方式，今年推出限量「集章換熱顯影馬克杯」活動，信眾可於指定地點完成二媽疊色紀念印章集章，憑集章卡完整媽祖聖像兌換。也邀致理科技大學東南亞外籍學生參與，於活動前體驗八家將臉譜，並於主題活動當天擔任36執士，為二媽開路、護駕。

民政局長林耀長表示，行腳活動當天邀請國立台灣體育運動大學舞蹈系學生在野柳海蝕洞前表演金山二媽典故的默劇，媽祖神尊由轎班人員背到海蝕洞安座，對先人開拓精神致敬。

金包里慈護宮網羅在地特色點心，提供信眾遶境沿途美食饗宴，包括油飯、粿粽、桂花蜜粽仔粿、豆花、雞蛋糕及菜頭粿等北海岸特色小吃，讓信眾隨香行腳過程享受在地美食。

金山區長劉昌松表示，「金山藝象」5月16、17、23、30日於慈護宮前廣場演出； 5月24日「熱血永在」捐血公益活動；5月28日與29日傳統歌仔戲表演及5月31日「金山全境大遶境」；壓軸登場的6月1日「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，信眾隨神轎徒步回娘家。相關訊息歡迎大家關注新北市金山區公所臉書粉絲專頁。

「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」今天在新北市府開說明會，5月16日起陸續展開。圖／金山區公所提供

「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」今天在新北市府開說明會，5月16日起陸續展開。圖／金山區公所提供