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新北防災…AI應變全面落地 打造城市韌性

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北市消防局長陳崇岳以「強韌新北 AI賦能-落實全災型防衛韌性」為題專題報告。記者黃子騰／攝影
新北市消防局長陳崇岳以「強韌新北 AI賦能-落實全災型防衛韌性」為題專題報告。記者黃子騰／攝影

推動ＡＩ智慧防災，建構全災型防護體系，新北市消防局透過二十四小時ＥＯＣ應變防護網與氣象預警機制，即時掌握災情，提升城市韌性。新北防災亮點在於ＡＩ應用全面落地，火災發生後十分鐘內自動產出空汙警示圖資並同步發布；水域安全可提前三十八分鐘預警，近年來山區暴雨「零死亡」。

市長侯友宜昨主持市政會議，消防局專案報告，談「強韌新北ＡＩ賦能－落實全災型防衛韌性」。侯市長日前出席消防局活動談到他有個夢，是今年底將啟用的第二行政大樓將整合五個局處、十套核心系統，成為市府防災大腦，坐鎮ＥＯＣ可掌握各類案件情資運籌帷幄。

消防局長陳崇岳昨專題報告指出，消防局建構「智能科技-三Ｅ系統」，整合ＥＭＩＳ災害管理資訊系統、ＥＤＰ智慧指揮監控平台及新北災訊Ｅ點通。其中ＥＤＰ整合中央及地方超過一萬七千支監視器影像及多元監測資料，導入ChatEDP下達指令，ＥＭＩＳ以視覺化儀表板即時呈現各區案件數與災害類別，加速判斷與應變。

以火災事故為例，可在十分鐘內自動產出空汙示警圖資，同步推播至災訊Ｅ點通，速度提升九成。新北災訊Ｅ點通已上線運作，四月八日凌晨樹林區發生回收場火警，系統依據氣象數據分析空汙將影響樹林及桃園龜山區，情資即時分享桃園市災害應變中心，同步向兩市市民宣導緊閉門窗，避免呼吸不適。

水域安全方面，透過水安預警機制、結合暴雨警示系統（ＰＷＳ），提前卅八分鐘預警，創下近年山區暴雨時溪流水域零死亡成果。

另，新北近年強化防災社區制度，是全國第一個辦防災士培訓的縣市，今年二月全市防災士人數破二萬人，預計年底達二萬五千人，與企業建立合作機制，推動七百家企業防災及四百處防災社區，強化企業自主防災能力。

侯友宜表示，新北是台灣縮影，極端氣候、複合型的災害考驗加劇，即將落成的第二行政中心建置的ＥＯＣ是跨局處整合，涵蓋警察、交通、衛生、水利、消防等，提升新北安全守護量能，善用科技打造全方位智能防救災城市。

侯友宜 火災 新北

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