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新北119無效來電 3年多來達48萬通

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北市消防局目前有50名人員輪班，全年無休執勤。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局目前有50名人員輪班，全年無休執勤。記者黃子騰／翻攝

新北消防局一一九話務量居全國之冠，謊報電話恐排擠真正需要救援案，據統計二○二三年迄今無效電話達四十八萬通。民代建議對騷擾電話開罰才能產生嚇阻效果，並增加話務中心人力、強化案件分流與派遣機制。

新北人口多、幅員大，一一九話務量居高不下，近年持續宣導與分流機制優化下已呈下降趨勢，二○二三年約五十八萬通、二○二四年五十四萬通、二○二五年降至四十八萬通，二○二六年截至四月約十五萬通，非緊急性來電已逐年減少。

仍有一些無效電話導致報案資源被占用，包含查詢服務、兒童嬉鬧、酒醉或精神異常、撥號錯誤、無聲掛斷及惡意騷擾等，無效電話從二○二三年十七萬餘通降至二○二五年十二萬餘通，二○二六年前四月約三萬六千通。

針對謊報及惡意騷擾電話，可依消防法第三十六條裁罰，部分頻繁撥打者涉及身心狀況，依行政罰法第九條規定不予處罰，以使裁罰件數偏低。對此一一九指揮中心會依標準作業程序，確認無緊急需求後即時結束通話，避免占用通訊資源。

議員林國春主張，透過告知將依法開罰，來對蓄意擾亂者產生嚇阻效果。議員黃淑君建議增加話務中心人力、強化案件分流與派遣機制，以及對惡意或無故撥打行為適時開罰，才能減輕第一線壓力，提升救援效能。

人力 新北

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