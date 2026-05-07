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想申請延租社宅 幼兒家庭條件卻不符 新北允檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市對未成年子女家庭給予社宅加分機制，但若延長租期，卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，遭議員質疑市府「前端鼓勵生育，後端卻設限排除」。圖／新北市府提供
新北市對未成年子女家庭給予社宅加分機制，但若延長租期，卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，遭議員質疑市府「前端鼓勵生育，後端卻設限排除」。圖／新北市府提供

社宅僧多粥少，新北市府對未成年子女家庭給予社宅加分機制，延長租期卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，若孩子在幼兒園階段未達國小就學年齡，就無法申請延長租期，議員質疑市府「前端鼓勵生育，後端卻設限排除」，新北城鄉局允檢討。

議員呂家愷指出，近期接獲多起住戶陳情指，社宅租期延長制度對育兒家庭支持有明顯落差，據新北住都中心公告，社宅在優先戶認定上，對育有未成年子女家庭給予加分，二名子女加四分、三名以上加六分，但在「育兒家庭租期延長措施」卻另設條件，子女需就讀社宅學區內公立學校才能符合申請資格。

呂家愷說，部分家庭因孩子尚在幼兒園階段、未達國小就學年齡，導致無法申請租期延長，「前端加分鼓勵，後端卻設限排除」，對育兒家庭不公平，幼兒階段正是家庭育兒壓力最大時期，若無法提供穩定居住支持，將造成額外負擔，呼籲市府檢討相關規定，讓社宅政策從「鼓勵生育」到「支持育兒」前後一致，落實居住正義。

城鄉局長黃國峰表示，過去因社宅供給量有限，相關租期延長措施主要針對子女就讀國小、國中及高中的家庭提供申請資格，兼顧資源分配與需求平衡，隨社宅數量逐步增加，市府將啟動滾動式檢討，後續將跨局處會商，邀集學者共同研議，預計一個月內提出檢討報告及調整方向。

社宅 呂家愷 幼兒園

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