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北捷新購十列電聯車 第一列抵台
近年搭台北捷運人次逐年成長，以台北車站平均每日卅萬人次最多，且去年營運收入破一百八十五億元；北捷因應路網延伸及載客需求採購新車，由韓國現代樂鐵公司得標十列高運量電聯車。北捷表示，新車設計採用一字型座椅提供寬敞動線，預計明年中投入服務。
北市統計，近五年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長，前五大站以台北車站平均每日三十萬人次最多，其次依序為為西門站十三點七萬人次、市政府站十二點四萬人次、中山站十點四萬人次、忠孝復興站八點九萬人次，其中除市政府站外，均為轉乘站。
主計處指出，北捷去年平均每日客運人次二百一十點二萬人次，全年營運收入一八五點九億元，分別較二○二四年增加七點五萬人次、九點七億元。
北捷也表示，第一列新購電聯車自五月二日從韓國馬山港啟航，歷經約一千二百公里海上航行，於前天五日下午抵達台北港；後續進行海關申報檢查等程序，最快五月六日深夜起，將分批載運至北投機廠。每節車廂包裝後長約二十四公尺、寬約三點六公尺、高約三點六公尺，重量最重約四十二公噸，由特製拖板車單節載送。
北捷說，以「人本交通」為核心，每列斥資約五點九億元打造，不僅重新規畫車廂內部空間，全面採用一字型座椅以提供寬敞動線，更透過優化後的旅客資訊與駕控系統。
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