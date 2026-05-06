淡江大橋5月9日通車典禮晚會 開放指定區大螢幕觀賞

淡江大橋5月12日將正式通車，「感恩．美好之夜」通車典禮晚會將於9日登場。交通部公路局今天表示，將開放淡水端部分區域，讓民眾在指定觀賞區大螢幕同步觀看晚會表演。

連接新北市淡水與八里的淡江大橋，將於5月12日正式通車，交通部公路局發布新聞稿表示，繼路跑、健行、遊行、星空音樂會、我和大橋在一起等通車前系列活動後，5月9日將舉辦「感恩．美好之夜」通車典禮晚會。

公路局說明，5月9日通車典禮晚會將於晚間6時15分在淡江大橋主舞台開始，以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為核心，參與工程的工程人員為主角，將安排參與淡江大橋從規劃、設計、監造、施工到各項現場作業的工程英雄、家屬們及受邀貴賓入座，感謝他們多年來共同齊力完成這項偉大的工程建設。

為兼顧民眾期望共襄盛舉的心情，公路局表示，活動當天也將安排「指定觀賞區」，5月9日下午4時起開放民眾自淡水端主線自由上橋，民眾可依據現場指引到達指定區域，透過大螢幕同步欣賞晚會內容，一同見證淡江大橋通車前的重要時刻。

公路局提醒，5月9日橋面開放方式與前幾場系列活動有所不同，當日開放民眾上橋動線為從淡水端主線上橋、至「指定觀賞區」同步觀賞晚會轉播；八里端配合活動及安全規劃，當日將不開放民眾上橋。

橋面也將配合晚會使用需求，作安全管制，不開放作為淡水端及八里端間的穿越通道使用。

公路局指出，配合晚會舞台布設、周邊安全、維安及人流引導需求，活動當日機車專用道、行人道及自行車道均將不開放。

公路局表示，民眾上橋後，請依現場動線及工作人員引導通行；若現場人潮達安全容量，主辦單位將視情形採取分流、暫停進場或調整開放範圍等權宜措施，以維護會場活動安全與品質。

公路局呼籲，活動當日橋面及周邊道路預期人潮較多，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往淡水端，而現場開放範圍、動線及人流安排，將依安全及維安需求滾動調整，請民眾配合現場工作人員及警察指揮，共同維護活動安全與品質。

淡江大橋主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感。