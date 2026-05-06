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汐止關懷據點再加一 區長與湖光里長輩跳舞同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖光里關懷據點安排多元課程，歡迎所有長者能夠走出來，到各個據點參加各樣的活動。圖／觀天下有線電視提供
湖光里關懷據點安排多元課程，歡迎所有長者能夠走出來，到各個據點參加各樣的活動。圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖光里加入社區照顧關懷據點的行列，安排多元課程，邀請鄰居長輩走出家門動一動，其中就邀請了甜鑫老師教大家跳舞，汐止區長林慶豐也到場陪著長輩一起跳，展現熱情與活力。

汐止區湖光里社區照顧關懷據點一開張，就安排了多元課程，有益智遊戲，也有八段錦健康操，至於樂活律動舞蹈課，則是由甜鑫老師帶著長輩跳舞，聽著一首首耳熟能詳的歌曲，帶著長輩一起舞動四肢開心跳舞，跳完台語歌，接著是輕快的國語懷舊老歌，課堂上，長輩們嘴裡哼著歌，也跟著老師的舞蹈動作，跟上節奏跳舞，連90多歲的阿嬤都說，越跳越年輕。

汐止區長林慶豐表示，下午時間很開心來湖光里社區照顧關懷據點開辦的課程，目前汐止地區長輩的人口已經達到19%，4萬人以上，現在已經有20個關懷據點，歡迎所有長者能夠走出來，到各個據點參加各樣的活動，越動越健康。

湖光里長杜金泉提到，社區照顧關懷據點從開始到現在，安排了很多課程，除了感謝汐止區公所，也很感謝長輩相挺，願意走出家門到活動中心上課，還有很多老師都來教長輩運動或是學習新事物，包括甜鑫老師教長輩跳舞以及潘蓁蓁老師帶來「經絡保健課程」教大家日常養生小撇步，希望越來越多長輩來參加。

汐止

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