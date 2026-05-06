香草文化附加產品 汐止區智慧里特製迎賓小禮包

汐止區智慧里除了香草花園以及水尾灣美麗景色吸引不少外地人來參觀，香草文化也是一大特色，里長將香草植物採摘後，經過蒸餾萃取，研發出美白化妝水、乳液、左手香膏還有燙傷膏等產品，不但經常辦活動和里民分享，並且特製了迎賓小禮包，上頭還有自己設計的logo貼紙，讓訪客都能體驗智慧里在地香草特色。

智慧里長黃智明表示，里內有香草文化的特色，做出來的產品都是取之於社區的香草園區，將種植的香草植物，經過研發後，產出了很多的附加產品，每次都會藉由活動或是貴賓來參訪時，會提供給里民住戶及來賓分享，像是燙香膏是非常有名的，包括觀光夜市、熱炒店，都有很多人會來索取，還有很好用的左手香膏，不管是擦傷或是蚊蟲叮咬都可以用，另外還有天香茶花乳液是美容保養，至於澳洲茶花乳液是針對年輕人容易長青春痘，抗菌消炎非常棒，這些都是非常受歡迎的。

黃智明提到，這些產品都會利用母親節或是重陽節辦活動時，都會拿出來分享給里民，像是今年母親節，在元月份天香茶花正盛開時，等到一掉落就會收集起來，然後萃取出很多的天香茶花的純露，做成乳液，還有一款是美白化妝水，它的基底也是用天香茶花的純露，讓媽媽都可以保養美美的。

黃智明指出，因為有時候會有一些來賓到里內參訪，為了讓他們留下很好的印象，所以特別製作了迎賓小禮包，把產品放進去，並且附上產品說明書，重點是外包裝上頭會貼上自己設計的logo貼紙，是智慧里的特色標誌，浪花捲起的圖騰代表水尾灣，並且放入里內高樓大廈的設計圖案，有山有水，前面有大尖山，後面有五指山，構成了象徵智慧里的標誌。

有外賓參訪，除了沿途導覽介紹，還會送上里內出品的產品，迎賓小禮包裡有左手香膏、燙傷膏、美白化妝水及茶花乳液，並且附上產品說明書，左上角就是和外頭的貼紙同款，都是里辦公處設計的圖騰，有水尾灣、有山有水，專屬於智慧里的logo設計，要讓大家深度感受到智慧里的香草文化與特色。